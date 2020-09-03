新冠肺炎｜疫情下迫放無薪假怎麼辦？　街工梁耀忠拍片教路

新冠肺炎疫症歷時半年仍未完結，食肆、零售以至各行各業均受到沉重打擊。部份僱主可能會要求員工放無薪假，員工是否只能「硬食」？ 街工今日推出「街工頻道」，由立法會議員梁耀忠拍片討論不同主題，第1集就講打工仔很關心的無薪假。

【街工頻道】第1集：疫情下的無薪假 【街工頻道】第1集：疫情下的無薪假 大家好！肺炎疫情已經持續多月，「街工頻道」第一集想同大家講講喺勞工法例下，僱主可唔可以迫僱員放「無薪假」？究竟我哋打工仔隔離緊有冇人工出呢？ 第1集我哋請左我哋街工嘅勞工幹事Leo去同大家講解呢個問題！ Posted by 梁耀忠 Leung Yiu Chung on Thursday, 3 September 2020

要求月薪員工放無薪假 是更改僱傭合約

梁耀忠與街工勞工幹事Leo，在該會新節目表示，打工仔分為月薪、日薪和時薪兩大類，兩種情況遇上僱主要求放無薪假，考慮事項都不同。Leo表示，僱主要求月薪僱員放無薪假，其實是更改僱傭合約，一定要得到員工同意才可。如果員工不同意，僱主是不可以這樣做，否則就是欠薪。

日薪、時薪員工 留意是否變成開工不足

至於日薪、時薪和件薪，就要留意兩種開工不足的情況。如果四星期之內上班時間少過正常的一半，而收入亦少於正常的一半，又或者連續26個星期即差不多半年之內，上班日數少過正常的三份之二，收入亦少過正常的三份之二，即屬於開工不足。法律上，開工不足可以當做解僱處理，有機會違反合約。因此僱主就算因沒有生意叫員工不用上班，但也應該按合約出糧。

僱主僱員多溝通 雙方同意可放無薪假

Leo表示，如果僱員不認同僱主的安排，僱主不能強迫放無薪假。但很多時僱主會以解僱作為威脅，梁耀忠指僱員未必一定要就範，可以先與僱主溝通、商討。

講到底，疫情下放無薪假要看僱主與僱員是否你情我願，商討一個合理的安排。