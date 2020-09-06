9.6大遊行｜中聯辦斥煽動街頭對抗：對法律和國家意志公然挑釁

有網民今天（6日）在網上發起九龍遊行，消息指警方部署逾二千警力佈防，中午開始已有大批防暴警察在街上巡邏和截查途人，逾百人被捕。 中聯辦晚上就遊行發聲明，稱推遲選舉決定合乎情理和順應民意，斥「頑固攬炒派」煽動街頭對抗，在疫情之下公然違反限聚令的非法行徑，是對相關法律和國家意志的公然挑釁，也是對廣大市民生命健康安全的冷血漠視，予以強烈譴責。

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正告少數人維護國安只有剛性原則、沒有彈性空間

中聯辦發聲明，指「一小撮反中亂港分子」煽動於今日下午在九龍發起非法遊行，並揚言要重燃戰火和絕地反擊，指現場出現少數人與警方對抗，涉嫌違反香港國安法和本地法律。中聯辦表示，堅定支持特區政府和香港警方果斷執法，維護香港社會穩定和法治秩序。

發言人指出，基於嚴重疫情，為確保第七屆立法會選舉的安全和公平、公正，全國人大常委會根據香港特區政府的提議作出推遲選舉的決定，合乎情理和順應民意，斥「頑固攬炒派」卻執意借9月6日這個原定選舉日期煽動街頭對抗，這種在疫情之下公然違反限聚令的非法行徑，是對相關法律和國家意志的公然挑釁，也是對廣大市民生命健康安全的冷血漠視，對此予以強烈譴責。

發言人又強調，香港國安法已經頒布實施，中央和特區有關國安機構設立並開始履行職責，香港社會出現了由亂轉治的積極轉變，中聯辦又「正告」少數人，在維護香港國家安全和社會大局穩定上，只有剛性原則，沒有彈性空間，對任何違反香港國安法的行為都將是零容忍。

中聯辦相信，社會各界會進一步看清「攬炒派反中亂港」的真面目，共同維護香港社會的繁榮穩定，「我們決不允許香港再亂起來」。

發言人又表示，在中央政府和內地同胞大力支持下，經過特區政府和廣大市民的齊心努力，第三波新冠肺炎疫情有所緩和，但本地個案源頭不明者仍近半數，防疫形勢不容樂觀，廣大市民對儘快穩控疫情、走出經濟民生困境的意願十分強烈，「但就在此時，煽動和組織街頭鬧事的人，不僅瘋狂散佈各種謠言，更不斷攻擊抹黑內地對香港抗疫的援助支持，無限度政治化炒作，置市民安全和公眾利益於不顧，實在是毫無底線、喪盡天良。」