黃之鋒收報料　「回佣」誘外傭谷檢測人數　民政處稱無其事　

前香港眾志秘書長黃之鋒今(7日)在臉書指，有任職僱傭中心的市民表示在9月4日（星期五）收到中西區民政事務處的職員的短訊和來電，高官會在週未前往中環大會堂的檢疫中心巡視，促安排50名外傭在同一時間到該處進行檢疫測試，並表明對向每名做檢測的人士提供$200元「獎金」。 中西區民政事務處回應查詢時稱，絕無此事，但有鼓勵地區團體向外籍傭工解釋「普及社區檢測計劃」，並勸喻他們參與檢測。 據了解，十八區民政事務專員於周六確有向轄下聯絡主任發訊息，要求將訊息向社區轉達開去，「鼓勵」更多外傭於周日參與檢測。而為了方便外傭，更在外傭周日熱點的檢測中心開「特別通道」，容許外傭毋須預約便可接受檢測。

消息：民政專員周六發訊息「動員」

據消息人士透露，十八區民政事務專員於周六向轄下聯絡主任發出訊息，要求將有關訊息轉達有關團體，從而「鼓勵」更多外傭於周日參與全民檢測，但訊息中無交代為何需要這樣做。

消息又說，現時部分位於住宅區的檢測中心，兩、三成檢測者都是外傭，「見過有富太一個人帶住幾個外傭來做檢測」；政府催谷外傭檢測，部分原因可能為了「谷數」，但亦有可能確有實際需要，「今日公布的一個新增個案就包括居於港景峰的外傭」。

另據不願具名的檢測中心工作人員透露，現場所見，常有外傭抵檢測中心時都被測到體溫高達38度或以上，因而無法進內接受檢測，部分人在等候期間已離開，因而未知高溫是因發燒而引起，還是其他原因，例如戴了帽而致頭部較熱。

黃之鋒今日在臉書展出的對話截圖顯示，一名自稱來自中西區民政處的人士詢問「請問組織菲律賓外籍家庭傭工，明天或後天前往中環大會堂檢測中心的安排如何」、「時段我就你們最方便的時間」。又促對方回覆「因為五點前要報給大老細知。」

黃之鋒表示，該名公務員竟在致電僱傭中心期間，跟向報料市民表明若成功召得10姓名外傭做檢測，可獲200元，認為有民政署職員以金錢利誘，增加檢測數字。

中西區民政處：絕無政府提供金錢回報一事

中西區民政事務處回覆指，「普及社區檢測計劃」的目的是透過計劃加強掌握社區感染情況，盡早識別隱性患者，達致「早識別、早隔離、早治療」，切斷社區的傳播鏈；並讓希望能免費獲病毒檢測的市民可得到相關服務。民政處指，政府呼籲市民，包括外籍傭工，踴躍參與檢測計劃，而各政府部門有責任協助鼓勵社區不同持份者，包括外籍傭工，參與檢測計劃。

不過，就網上流傳有關政府提供金錢回報予僱傭中心的消息，民政事務處表示，絕無此事。民政事務處稱，有鼓勵地區團體，向外籍傭工解釋「普及社區檢測計劃」及勸喻他們參與檢測。

