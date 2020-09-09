全民檢測｜計劃一周近120萬人參與　陳恒鑌冀月內推行健康碼

普及社區檢測計劃至昨日（7日）為止已實行一星期。特首林鄭月娥今早（8日）表示，截至昨晚8時，已有119.7萬人經網上預約登記；另有同樣的119.7萬人在過去7日已參與採樣，其中96.1萬人是經預約後去檢測，有23.6萬人則是walk-in（未經預約即場進入）。 按現時趨勢，目前每日有約莫近20萬人接受登記採樣檢測，基於計劃尚有至少4天，最終有150萬人以上參與，或許只是「時間問題」。 有建制派立法會議員指出，目前接受檢測的人數理想，建議政府再延長3天，並在計劃完結後於社區常設檢測中心。民建聯議員陳恒鑌進一步提到，隨著疫情放緩，應該在今月內盡快推動粵港澳健康碼。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

計劃初期受政治壓力 其後人數回升

檢測計劃初期受到民主派、部分醫護界人士的質疑，遭受一定的政治壓力。不過，計劃由9月1日第一天共12.6萬人前往登記採樣，數字其後兩日穩步上升，現時每日登記採樣人數約有17萬至19萬，維持穩定的水平，141間檢測中心中，只有19間由今日起停用。政府至今在計劃中，找出16宗確診個案。

累計預約檢測人數截至昨晚有119.7萬名，上周六（9月5日）預約人數突破100萬大關時，負責統籌檢測計劃的公務員事務局局長聶德權，都即時在社交網公布「喜訊」，感謝市民的參與，一副「鬆一口氣」的語調。而據林鄭今日所指，經網上預約後進行檢測的百分比達92%。

每日新增確診個案方面，過去一星期大都維持約十宗左右。固然不能放鬆警惕，但相對一個月前，明顯有回落趨勢。

陳恒鑌認為，應於本月內推行健康碼。（資料圖片）

陳恒鑌：反應理想 冀日後在社區常設檢測中心

陳恒鑌向《香港01》記者表示，目前有近120萬人登記採樣，已是一個相當不錯的數字。「你都見到，計劃推展初期，受到反對派一些抹黑、指摘，但其後參加的人數都有逐步的回升，最終也找到至少16宗確診個案，證明計劃是有作用，能夠找到隱形患者。」他又表示，支持計劃在本周五後再延長3天，最終有200萬以上市民參與就更理想。

陳恒鑌進一步建議，普及社區檢測計劃完成後，可以作一定程度延長，在每區常設一至兩間中心，替一些自覺有風險的人士，如確診大廈居民作檢測，這總比之前要居民早上大排長龍領取樣本瓶來得好。

至於檢測計劃完成、疫情放緩，是否合適時候推動粵港澳健康碼？陳恒鑌表示按目前情況，除非本地疫情再有大型爆發，不然健康碼都應在今個月內推行。他指，民建聯本周四約見特首討論防疫及施政報告建議，期間他會向特首反映有關健康碼的議題。

麥美娟表示，檢測計劃後政府應審視整體疫情，有序重啟經濟活動。（資料圖片）

麥美娟：「谷數」無意思 評估疫情後應有序重啟經濟活動

工聯會立法會議員麥美娟則指，現時的檢測數字當然有進一步提升的空間，不過都明白到現時疫情沒那麼緊張，市民接受檢測的意欲或不及一個月前，她強調接受檢測人數「從來唔係話要谷數」，而是按疫情需要而定。「如果要無限延長，700萬（人次）都做到，但這樣沒什麼意思。」

至於周五後普及檢測是否應該延長，麥美娟指這相當視乎各區的情況，因為現時個別地區檢測的預約經常爆滿，可見每區的情況不同，政府需審視整體需求。不過她同意陳恒鑌的建議，即使普及檢測計劃完結，日後都要在各區常設檢測中心。「正如大家都見到，之前某些地區有較多確診個案，政府臨時臨急派人派發樣本瓶，但一時之間來不及，很多居民拿不到。如果常設檢測中心，居民有需要時可以先作檢測，也會安心很多。」

麥美娟又指，全民檢測計劃除找出隱形患者外，另一重要作用是為整體疫情「把脈」，從而決定之後的防疫工作策略。因此，政府在計劃完成後，應盡快評估整體情況，在確保不會導致病毒傳播前提下，有序地重啟經濟活動和中港兩地跨境人流。

▼18區社區檢測中心一覽▼