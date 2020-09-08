施政報告｜三新局長粉墨登場宣傳　邊飲奶茶、運動回應網民提問

特首林鄭月娥將於10月12日發表新一份《施政報告》，現時正進行公眾諮詢。每年政府都會拍片宣傳，其中林鄭在2018年曾親自上陣，聯同創新辦拍攝多條短片，教導市民如何透過Facebook同Instagram等渠道發表意見，但近兩年卻無再「出馬」。 據悉，今年拍片宣傳的「任務」將改由局長「擔大旗」，並會搞搞新意思，由三名新上任局長，即民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇及創新及科技局局長薛永恒上陣，拍片宣傳所屬政策局政策，運輸及房屋局局長陳帆亦會參與，並會回應網民在Facebook的提問。

民政事務局、財經事務及庫務局及運輸及房屋局早前分別在各自的Facebook專頁發帖，鼓勵網民積極就各局的政策範疇留下問題，局長會盡量拍片回答提問。截至現時為止，運輸及房屋局的帖子反應最為熱烈，有約40個留言。

消息指，今次的短片將如往年一樣由創新辦操刀，並會一改過往沉悶作風，加入戲劇成份。民政事務局局長徐英偉將在9月中「打響頭炮」，本身是欖球教練的他，據悉已經到大坑東球場拍攝短片，在宣傳上加入運動元素。

而財經事務及庫務局局長許正宇則會「接棒」出場，消息說，由於他鍾情茶餐廳奶茶，屆時將會在茶餐廳現身，「一邊飲奶茶，一邊回答網民提問」。

財庫局短期內將開設LinkedIn及WeChat帳戶

另外，現時除了政府新聞處外，各政策局主要透過Facebook發放重要資訊，鮮有使用Instagram及WeChat等社交軟件。據悉，財經事務及庫務局有意開拓新媒介，在短期內開設LinkedIn及WeChat帳戶，多渠道發放局方資訊。消息人士笑言，這亦可方便局長日後訪問內地城市時，與當地官員交換資訊。