逾千主人促律政司重新考慮告擲30動物落樓者　憂成無刑責案例

年初深井發生有人將30隻動物從高處擲下的案件，兩名被告其後曾自首，但律政司最終以證據不足以達至定罪為由，決定不提檢控。1020名寵物主人繼早前眾籌登報表達不滿後，今日(9日)召開記者會，促請律政司從新考慮提出控告。 本身是寵物店東主的毛孩家長代表Bernard指，作為小市民，雖然改變不了甚麼，但認為早前的行動能凝聚一股力量，令有意見的市場民站出來。他希望透過今次行動推動對毛孩的保障。 立法會議員毛孟靜指，今次事件是香港近年最駭人聽聞的案件，質疑律政司決定放生涉案者，是欠香港社會公道，要求律政司從新考慮檢控。

促《防止殘酷對待動物條例》條例

Bernard表示， 他早前在其寵物店的facebook專頁發起眾籌登報，在短時間內有1020個本身素不相識的家長參與、發聲，並在2日時間內，刊登了跨板廣告。他強調，大家作為獨立的「毛孩家長」及普通市民，本身是為了宣洩憤怒，所以才希望眾籌登報。

Bernard補充指，可能有人認為事件只是牽涉動物，何必緊張，但不少養寵物人士都視寵物為他們的家人，所以當見到其他動物受到不應承受的傷害時，均會感到憤怒。但他同時指出，由於律政司已作出不檢控的決定，故他們只能作出呼籲，表達不滿。

參與眾籌的「多多媽」稱，事件中有人自首，愛護動物協會亦指事件明顯不自然，質疑律政司為何不提檢控。她強調今次事件，「不論咩顏色的家長都有分享出去」，為了生命的平等。

另一參與者「小B女媽」指，香港作為大城市，每次毛孩受傷害，都無法將兇徒繩之於法，而今次案件「人證物證俱在」，希望取回一個公道。

有出席記者會的人士批評，政府在動物保護的工作上，一直空口講白話，批評《防止殘酷對待動物條例》已多年無檢討，要求政府盡快向立法會提交動物保護法。