豪景花園虐畜案│律政司放生掟30寵物落街案　2同類案例均被控

今年2月深井豪景花園發生虐畜案，30隻動物被掟落街，造成18死12傷，律政司決定不起訴涉案2名男子，引起社會各界嘩然。事源今年2月14日情人節，深井豪景花園對開山坡，包括貓、兔、倉鼠、龍貓及鸚鵡等多隻動物死傷倒臥上址，兩名同住上址一單位的男子，於案發後相繼由律師陪同到警署，報稱協助調查，其後被捕，包括一名49歲姓葉、任職教師的男子及一名36歲姓蔡男子。 掟寵物落街的案件過往亦曾發生。2018年有2宗性質相近的案件，1月一名獨居婦涉5樓掟貴婦狗落街令狗隻當場死亡，被控一項殘酷對待動物罪但被判無罪；4月一名23歲男子涉大廈天台掟銀狐犬落街，犬隻慘遭分屍，同被控一項殘酷對待動物罪被判4個月醫院令。有動保組織批評律政司是次案件中做法令人愕然，無法彰顯公義，又批評政府以至執法部門一直未有重視動物權益。

2018年1月，一名獨居婦涉5樓掟貴婦狗落街令狗隻當場死亡，被控一項殘酷對待動物罪但被判無罪。（資料圖片）

2018年4月，一名23歲男子涉大廈天台掟銀狐犬落街，大隻慘遭分屍，被控一項殘酷對待動物罪被判4個月醫院令。（黃偉民攝）

掟寵物落街案曾有罪成案例

2018年曾發生2宗掟寵物落街案，1月一名56歲獨居於將軍澳善明邨善智樓的無業女子，涉嫌將一隻成年雄性貴婦狗及狗隻物品，由5樓住所掟落街，可憐小狗直墮平台當場死亡。婦人當場被捕，被控一項殘酷對待動物罪，惟因證據不足，法庭最終判被告罪名不成立。

4月，一名23歲姓何男售貨員涉嫌將一隻銀狐犬「小白」，從長沙灣41號昌輝大廈住所天台掟落街，「小白」墮樓期間撞到多層玻璃慘遭分屍。警方拘捕同為狗主的何男，何男其後被控一項殘酷對待動物罪。男子於法庭上認罪，裁判官認為被告應被判監禁不少於6個月，但考慮到被告的精神健康情況，最終判被告4個月醫院令。

毛孩守護者陸家捷：當局決定匪夷所思

毛孩守護者創辦人陸家捷認為，律政司是次「放生」之舉令動物權益界愕然。直斥當局是次決定是匪夷所思，陸指是次案中有明確單位，30隻動物不可能會自己跳樓，「一定係人為」，認為律政司的決定是「未打先輸」，無法彰顯公義，更難教人信服。另外，陸家捷認為政府以至執法部門一直未有重視動物權益，如遺棄寵物理應是刑事案件，但過往極少有相關案件事主被控告，他認為當局應加強檢控「打唔打得贏係一回事」、「真相只會愈辯愈明」。