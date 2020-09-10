政圈風聲｜建制商委員會「分餅仔」　擬出新招阻泛民重演內會風波

延任不少於一年的立法會下月復會，民主派仍在爭拗去留問題之際，建制陣營已開始為未來一年議會部署。據聞建制各板塊代表近日碰頭，有人提出為免「內會風波」再現，建議現時擔任事務委員會主席的建制派不再爭連任，以免被擔任委員會副主席的泛民「有機可乘」，借主持選舉主席議程拉布。 有建制派認為不應戀棧權位，換人方案可行，特別是一些具戰略性委員會如司法、教育，但有人認為不應一刀切，擴闊至民生為主的委員會，也要視乎民主派最終會否留任。

今年5月內會風波中，民主派與保安衝突，梁君彥「DQ」郭榮鏗主持身份，指定陳健波主持主席選舉。（資料圖片）

多個委員會需重選主席

人大常委會決定本屆立法會「繼續運作」，議員毋須重新宣誓，但《議事規則》列明需要每年重選的委員會，正、副主席就需要重新洗牌，包括內委會、財委會及18個事務委員會。

委員會互選主席本屬「行禮如儀」，但持續半年的「內會風波」已說明時勢不同：原主席、民建聯李慧琼去年10月角逐連任內會主席，交由原副主席、公民黨郭榮鏗主持選舉，但逾半年仍未能選出主席，引發軒然大波，港澳辦和中聯辦罕有發聲明炮轟，質疑郭榮鏗「公職人員行為失當」，最終立法會主席梁君彥引外間法律意見，指定財會主席陳健波擔任主持，最終李慧琼在爭議聲中當選。

「內會風波」拖拉大半年始解決，當時有聲音質疑建制派「漏招」，一開初未有提名多幾人競選主席，讓李慧琼退選，令郭榮鏗有機會以「主持」身份拉布。

▼內會風波衝突回顧▼

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吸取經驗免陷被動

據了解，建制派近日開始商討新一年委員會分配，制訂各種預案，其中一個方案是現時擔任事務委員會主席的建制派，不再競逐連任，以免將主席選舉主持身份，拱手相讓予民主派。目前由建制任主席、泛民任副主席的事務委員會共9個，當中不乏屬戰略性高、兵家必爭之地，例如司法及法律、教育、民政等。

有建制派指，此舉可避免民主派借副主席身份，把持選舉議程拉布，認為若泛民留任，姿態上肯定會繼續抗爭，「但一次不忠百次不用」，建制派已嚐過一次苦頭，無理由再令自己處於被動。他笑言，部分人未必願意「退位」，例如做足4年司法委員會的經民聯梁美芬，但認為建制應團結一致。《香港01》曾向梁美芬，暫未獲回覆。

工聯會黃國健。（資料圖片）

黃國健：建制不應戀棧權位

工聯會黃國健認為方案可行，只要不是戀棧權位，建制派應從大局出發、同心同德，換人根本無相干，特別是一些較重要的委員會，「你梗要繼續做（選主席），結果一年都選唔到，咪又係嘥氣」。他認為一些重要性較低委員會，可繼續由泛民擔任主席。

至於港區國安法通過後，會否令泛民有所收斂，黃國健認為委員會選主席屬立法會內部事務，「毋須事事拉到國安法」，亦預料泛民亦不會因此減低抗爭力度。

教育事務委員會主席、新民黨主席葉劉淑儀表示，可以考慮有關方案，但稱此乃建制內部策略，不願透露詳情。

不過，個別建制派對建議有保留，認為泛民如果在一些經濟、民生為主的委員會拉布，市民會看在眼裡，不應一刀切換人。獨立建制派謝偉俊則指，方案不是不可行，但認為事務委員會重要性不及內會、財會，兩派應有商有量，無謂鬧得太僵，但如果有需要由他頂上出任個別事務委員會主席，他亦當仁不讓。

建制、泛民出任正、副主席的事務委員會 司法：梁美芬、郭榮鏗 工商：吳永嘉、楊岳橋 經濟：鍾國斌、胡志偉 教育：葉劉淑儀、葉建源 財經：張華峰、梁繼昌 食環：張宇人、黃碧雲 民政：劉國動、陳志全 人力：鄭泳舜、朱凱廸 房屋：柯創盛、尹兆堅

內會風波中，李慧琼在爭議聲中連任主席。（資料圖片）

建制料續攬內會、財會正副主席

「內會風波」後，建制派已一併佔據副主席職位，由體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國擔任，建制派預料新一年不會有變動，而財委會正、副主席亦會由陳健波、陳振英拍檔。

有建制議員指，目前屬初步探討階段，因泛民至今未決定是否留任，無論對方有多少人留低或全面撤離，建制派要制定各種預案應對。