施政報告｜民建聯促派錢不少於5千元　立法禁以粗口侮辱前線警員

特首林鄭月娥新一份的《施政報告》將於下月14日出爐，民建聯立法會議員今日（10日）與行政長官會面並提交多項意見。葛珮帆建議，政府應立例防止網路虛假訊息，以免網上的失實資訊繼續影響香港安全；另外就前線警務人員執勤時被以粗口辱罵，提出制定《侮辱公職人員罪》，讓執勤中的公職人員有尊嚴地工作。 張國鈞就提出，港府應增撥資源完備維護國安體系，有效落實及加強宣傳《國家安全法》；並盡快重啟國民教育，引入國情及國安內容。

民建聯建議政府再次全民派發不少於5,000元。（周禮希攝）

民建聯主席李慧琼提出，政府要帶頭修補與市民的關係，並就近年施政出現離地問題反思。她向林鄭建議，要用好行會作為重要智囊的角色，在重大政策出台前由過往諮詢行會1次，增至3次，以令地區意見有效上達。李慧琼又指，雖然行會工作不能公開，但不同消息來源都指，行會成員較遲得知政策細節，在調整政策方面的作用比較有限。同時她亦認為，政府有需要加強與政黨的互動，在制定政策的初期便及早徵詢地區意見。

身兼律師的周浩鼎繼續提出，應仿照英國成立量刑委員會，以免判刑過輕變相鼓吹違法抗爭。他提議，委員會可由法律界及非法律界人士組成，經過公眾諮詢後制定指引，使本港量刑更具透明度及公信力。

民建聯提出制定《侮辱公職人員罪》，讓執勤中的公職人員有尊嚴地工作。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

對於新冠肺炎對經濟帶來的影響，民建聯促請政府盡快推動社會全面復甦。陳克勤表示，過往推出的第一輪及第二輪抗疫基金多為企業得益，市民較少直接受惠，建議政府再次全民派發不少於5,000元，或是同等價值的消費卷，以帶動零售及經濟，不過相信後者有一定的操作問題。林鄭未有正面回應有關建議，不過就坦言政府財政壓力大。

陳恒鑌則指，政府現需確保市民有足夠疫苗，並成立專家委員會按照過往三波疫情的經驗，審視未來的抗疫工作。他又建議，中醫在內地的抗疫工作上擔當重要角色，本地應該仿傚。