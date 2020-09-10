全民檢測〡兩政界人士被冒認登記　周庭：你話13億人參加我都信啦

全民檢測踏入第10日，政府表示至今已有逾140萬人登設參加。前香港眾志常委周庭今（10日）在facebook表示，昨日接獲電話短訊，指她的身份證號碼已登記參加全民檢測計劃，提醒她明晚到大角咀體育館。 周庭質疑她從未登記參加檢測，為何會收到政府短訊，「唔講仲以為係建制派搞緊簽名，咁搞法，你話有13億人參加檢測我都信啦」。 而工聯會鄧家彪午後亦在fb表示，收到短訊被人冒認再登記做檢測，並已經報警。

前香港眾志成員周庭在facebook表示，其個人身份證號碼被盜用登記做普及社區檢測。（周庭facebook）

鄧家彪下午在facebook貼出短訊訊息，指自己9月1日做完檢測，9月2日有結果為陰性，但9月3日卻再收到通知，已經再預約於9月4日早上9時到伊利沙伯體育館做檢測。鄧家彪表示，已經報警要求調查。

鄧家彪指被冒認再去檢測。

公務員事務局局長聶德權今早在電台節目中表示，截至早上8時，有260宗個人資料被他人用於登記預約的情況，當中144宗經了解後，發現涉嫌盜用他人資料，已轉交警方處理。

另外，截至早上8時半，累計約142.5萬人接受採樣，約128.3萬人透過網上預約，至少已透過計劃發現19宗確診個案，推算社區有90至100名隱形患者，他呼籲社會共同參與。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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