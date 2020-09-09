確診大廈食肆｜四屋邨上榜　經全民檢測確診漢曾到屯門市廣場

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情放緩，今日（9日）新增6宗確診個案，當中5宗為本地個案。衞生防護中心資料顯示，沙田新翠邨、大圍隆亨邨及秀茂坪南邨再添住戶確診；屯門山景邨一名男住戶經全民檢測確診，曾到訪偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

秀茂坪南邨確診夫婦於新填地街賣中藥

今日有4名患者是早前確診者的家人，他們所住的大廈分別已有一名住戶確診。沙田新翠邨新芳樓新增一名43歲女患者（第4897宗個案）；大圍隆亨邨慧心樓亦新增一名17歲女患者（第4899宗個案）；而秀茂坪南邨秀旺樓亦添一名64歲女患者（第4898宗個案），她與已確診的丈夫（第4833宗個案）一同在在新填地街66號賣中藥。

新增一宗確診個案由全民檢測找到，患者居於屯門山景邨景麗樓。（資料圖片）

一名居於屯門山景邨景麗樓的62歲男子（第4901宗個案），透過參與全民檢測確診。他曾經到訪同區的偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

↓↓近14日確診患者住所及報稱曾到的場所↓↓

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