逾六成人反對「無三權分立」論　學者：衝擊市民對既有秩序的理解

教育局去年9月為高中通識科設立「專業諮詢服務」，當中在大部分通識書刪走「三權分立」等內容。特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊等日前亦分別表示，香港並無「三權分立」，政治體制是以行政長官為首的行政主導制度，引起社會熱議。
香港民意研究所今日（11日）公布新一輪的調查，問到受訪者是否支持香港從來沒有「三權分立」一說，有63%表示反對，支持的則有23%。香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，有為數不少的非民主派支持者表示不認同，反映對政府說法有疑慮，即時中聯辦等出聲亦不能夠充分地說服大部分市民。權力分立或制衡、司法獨立等均為社會廣泛及深刻的共識，政府說法衝擊市民對香港既有秩序的理解及認同。
他又表示，政府的背後訊息並非着眼於是否有「三權分立」，而是司法不可凌駕行政，釋法及政府決定等均以行政長官為首的行政機關主導。
香港民意研究所公布新一輪的調查，問到受訪者是否支持香港從來沒有「三權分立」一說，有63%表示反對，支持的則有23%。（民研FB）
民研於9月7日至10日期間，向12,039名市民進行調查，問到支持或反對「香港從來沒有『三權分立』，只有一個由行政主導的架構，行政、立法及司法機關各司其職，互相制衡，沒有分立」一說。民主派支持者中，超過九成表示反對，僅有5%表示支持。非民主派支持者支持及反對則各佔39%及35%，選擇「一半半」的亦有一成。
民研「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智認為，非民主派支持及反對的數字相若，反映即使作為政府的支持者，對政府前後不一的說法亦充滿問號。他又指出，《基本法》中雖沒列明「三權分立」，但同樣未有寫明「行政主導」。當中有三權互相制衡的條文，但相對其他國家，行政權力較多，亦有空間讓中央參與香港管治，所以固然與其他國家有所分別。不過梁啟智就相信，政府並非要做學術討論，而是有政治目的，煞有介事地向國際社會表達，警告政府要清楚後果。
▼「三權分立」爭議 各界反應▼