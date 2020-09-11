逾六成人反對「無三權分立」論　學者：衝擊市民對既有秩序的理解

教育局去年9月為高中通識科設立「專業諮詢服務」，當中在大部分通識書刪走「三權分立」等內容。特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊等日前亦分別表示，香港並無「三權分立」，政治體制是以行政長官為首的行政主導制度，引起社會熱議。

香港民意研究所今日（11日）公布新一輪的調查，問到受訪者是否支持香港從來沒有「三權分立」一說，有63%表示反對，支持的則有23%。香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，有為數不少的非民主派支持者表示不認同，反映對政府說法有疑慮，即時中聯辦等出聲亦不能夠充分地說服大部分市民。權力分立或制衡、司法獨立等均為社會廣泛及深刻的共識，政府說法衝擊市民對香港既有秩序的理解及認同。

他又表示，政府的背後訊息並非着眼於是否有「三權分立」，而是司法不可凌駕行政，釋法及政府決定等均以行政長官為首的行政機關主導。