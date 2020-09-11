施政報告〡新民黨倡上調博彩稅　葉劉：對明日大嶼有保留

特首林鄭月娥將於10月發表新一份《施政報告》，新民黨今（11日）與林鄭會面，並提交多項意見。該黨建議政府延長減免20%港鐵車費計劃半年，另調整港鐵票價機制，長遠改善「可加可減機制」，確保車費調整機制貼近現況。 對於不同政黨建議派錢或消費券，新民黨主席葉劉淑儀認為派錢不是持續方法，「派得幾多呢？」她稱政府現正商討第三輪防疫抗疫基金，同時有機會岀現第四波疫情，「8,000億元盈餘好快派晒」。

另有不少政黨提倡盡快推展「明日大嶼」計劃，葉劉稱對此有保留，認為計劃涉及太大金額。（羅家晴攝）

另有不少政黨提倡盡快推展「明日大嶼」計劃，葉劉稱對此有保留，認為計劃涉及太大金額，同時需花長時間進行。她又指，香港只困在中部水域填外不利發展，應向外發展填海。

對於在桂山島填海，葉劉稱內地填海較香港填海快和便宜，但得悉桂山島填海或涉環保問題，故希望政府有新思維和突破進展。

倡馬會可賭NBA和MMA賽事

新民黨甘文鋒認為，政府應上調博彩稅，建議在足球比賽投注方面，稅率由現時淨投注收入的50%增至80%。賽馬投注方面，建議本地賽事的本地投注，由現時72.5%至75%的累進稅升至80%，境外賽事的本地投注則劃一由72.5%升至75%。他同時提倡馬會可開放其他運動的博彩活動，如NBA籃球及MMA綜合格鬥等賽事。

新民黨亦建議，政府可參考英國等地的禁止驅逐租客令，修例暫停業主通過法院，強行以執達吏回收及接管商舖的權力。而新民黨同時提出，要保障受禁止驅逐租客令影響的中小型業主，為周轉不靈的小業主提供加按或二按物業。