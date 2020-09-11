施政報告〡 徐英偉化身欖球教練　「打頭炮」拍片回答網民提問　

特首林鄭月娥將於10月12日發表新一份《施政報告》，正進行公眾諮詢。每年政府都會拍攝短片宣傳，今年就由多名局長「擔大旗」，以不同形式回應網民提問。 熱愛欖球、擁有教練資格的民政事務局局長徐英偉「打響頭炮」，化身欖球教練於大坑運動場拍攝短片，與網民「短問短答」。有網民關心政府何時重開體育場地，徐英偉就指，在疫情可控下已逐步重開體育設施。對於會否有新一輪支援健身中心方案，徐英偉稱，早前已有方案支援健身中心、教練及工作者，首輪接獲1900個申請並批出一億元撥款，他強調正準備下一輪方案，希望盡快向大家公布。

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徐英偉又指，在疫情下博物館和圖書館未能重開，反而大力推動網上科技應用，他期望康文署可多辦網上教學和做運動資訊。被問到會否增加康體場地，徐英偉稱，政府已預留200億加建和重建康體設施，其中十項方案已上財委會，強調未來會大力推動，冀香港體育發展普及化、精英化和盛事化。

另有網民關注可否加大資助學生到內地交流的名額，徐英偉認為年輕人參加交流活動別有意義，去年參與青年內地交流計劃已達18000人，政府資助和合辦內地和海外交流活動超過7萬人。

被問到何時會落區與區議員對話，徐英偉稱，區議會是他們重要合作夥伴，過去有與不同人士，包括多名區議員會面。他又指，早前有區議員邀約會面但未見事，期待盡快與他們見面。



許正宇「接棒」下周出片 邊飲奶茶邊回網民提問

據悉，當局曾考慮香港大球場等場地，但由於大坑運動場是徐英偉教導欖球及與子女練習的地方，故有「主場之利」，而拍攝當日亦非常順利，完全沒受天雨影響，而局長亦非常專業，很快便完成拍攝。

據悉，下周會由財經事務及庫務局局長許正宇接力「上陣」出片，背景於茶餐廳一邊喝奶茶，一邊回應網民提問。