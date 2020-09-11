施政報告｜工聯會倡派8000元消費券　推上限9000元失業現金津貼

特首林鄭月娥將於10月發表新一份《施政報告》，工聯會今（11日）與林鄭會面，就施政報告提交共十個範疇的意見。工聯會建議推出上限9,000元的失業及停工現金津貼，為期半年；另建議向市民派發不少於8,000元的消費券，同時向旅遊、飲食、零售及民航等員工派發1萬元津貼。 被問到為何建議發消費券而不是派錢，麥美娟稱現時最重要是重振香港經濟，她提到即使限聚令放寬，部分場所重開，但不少負責人仍擔心無人願意外出，故希望能刺激消費。麥美娟強調，不少失業人士沒錢開飯，「手停口停」，現時不是叫政府「派糖」而是叫政府「救命」。

工聯會陸頌雄建議，政府應設求職津貼，為求職者提供每月3000元的免資產審查津貼，為期3個月。（羅家晴攝）

工聯會會長吳秋北表示，香港經濟陷入寒冬，不少市民面對失業、停工等問題，認為今年施政報告重點應放在重啟經濟。他建議設立「新起動委員會」，為重振經濟、推動再工業化提出方向和政策倡議，並配合中央提出國內、國際雙循環的新發展格局，促進社會公平和公義。

麥美娟又指，政府應有決心增加土地供應，她稱過往曾提出填海造地、以《土地收回條例》收回土地發展，但至今仍未見成效，促政府適時向公眾交代。

促為求職者設每月3000元免資產審查津貼

工聯會陸頌雄建議，政府應設求職津貼，為求職者提供每月3,000元的免資產審查津貼，為期3個月。他同時促請政府在本立法年度落實強積金對沖安排，並由政府為低薪僱員代供強積金。工聯會郭偉強則稱，政府應立法打擊虛假信息傳媒，避免造成社會分化，加深仇恨，他又指現階段仍在爭取政府支持，未有進一步細節。