12港人涉潛逃｜黃碧雲失言　黨友手機群組炮轟　全港街站急煞停

12名涉嫌潛逃台灣時被廣東海警截獲的港人，現被扣押在深圳鹽田區看守所，家屬昨日（12日）在民主黨涂謹申、「杯葛派」朱凱廸及本土派鄒家成陪同下召開記者會，要求港府將12人接回香港。其後民主黨黃碧雲在涂謹申一facebook貼文留言，指若朱凱廸辭任議員，就不能以議員身份協助港人家屬，言論即惹起本土抗爭派人士不滿，最終民主黨主席胡志偉及黃碧雲需在fb發文，向港人家屬道歉及收回有關言論。 綜合各方消息，黃碧雲的言論在深夜於fb瘋傳後，有區議員即於黨內Whatsapp工作群組發炮，批評黃碧雲失言，至今午事件經傳媒報道後急速發酵，民主黨即於短時間內拍板公開致歉撲火。有不少於一名少壯派黨員直言黃碧雲的言論不智和無謂，令民主派爭取延任變得更困難。有黨員坦言，今天原定在全港各區擺設街站，但也因事件需煞停。

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黨員料風波對延任無可避免造成影響

黃碧雲失言在網上瘋傳，除了遭本土派和抗爭派人士狙擊，民主黨黨內亦對言論非常不滿。據了解，有區議會副主席於今早約6時在Whatsapp群組開火，批評黃碧雲的言論，隨後不少區議員加入戰團。據了解，事件今早經傳媒報道持續升溫，黨內亦繼續討論事件，最終黃碧雲中午向黨友表示將就道歉。最終，黃碧雲下午二時許在fb發文道歉，黨主席胡志偉亦為黃碧雲的言論致歉。

有民主黨少壯派坦言，黃碧雲無需要講「無謂嘢」，原因是她的身位不好，該少壯派黨員解釋，黃碧雲早前已因在民主派初選落敗而「落馬」，故認為黃應在延任議題上「唔好講咁多」。

另外，有中委認為事件「好大鑊」，該中委指出，留任與否不應與「12港人事件」扣連，他指出，根據香港民意研究所早前的民調，以及對民意研判，民主派留守議會的可能性「好低」，近期所發生的政治事件對留守議會在客觀上有正面影響，惟是次失言風波相信令延任變得更難。另一名中委認同，是次風波對下周展開的民調無可避免地造成影響。

多名黨友表示，民主黨今日本身計劃全港各區擺街站，宣傳民主派留守的理據及派發文宣，現在卻因失言風波要臨時煞停，指「起碼過2、3日先」才可再開街站。

延任民調將於本月21日展開。（黃舒慧攝/資料圖片）

黃碧雲已非首次失言，早於2012年，民主黨游月華出戰沙田區議會鞍泰區補選，與民建聯招文亮對撼，當時為新民主同盟黨員的陳珮明亦有參選，最終招文亮勝出。黃在補選結束後在facebook指，其他非建制參選人為「一眾民建聯B隊」，批評泛民「一盤散砂」，黃翌日就有關言論道歉

在2016年立法會選舉，黃碧雲在選舉論壇上批評當時代表青年新政參選的游蕙禎，指他們的精力並非集中對付建制派，而是派人「鎅票」，又在facebook形容青年新政為「共青年新政」。今年6月，黃碧雲在民主派初選論壇上就事件致歉。

在剛去的民主派初選，黃碧雲在民主黨內與深水埗區議員袁海文爭「出線」，當時面對不少爭議，不少年輕黨員表明對黃碧雲的表現不滿。據報道指，黃碧雲在民主黨會員大會上，被黨員要求她到衝突現場支援時，不過她指已有其他人在場；又指她在會上表示，見到母校中大被破壞、磚頭被撬很心痛，令人質疑她對死物「更有愛」，她亦對年青人受傷感痛心。