指總辭就無議員身份幫12港人　激嬲抗爭派　黃碧雲向家屬道歉

12名港人上月底涉嫌潛逃台灣時被廣東海警截獲,現被扣押在深圳鹽田區看守所,港人家屬昨日(12日)在民主派立法會議員朱凱廸、涂謹申及本土派鄒家成陪同下召開記者會,要求港府將12人接回香港。涂謹申其後在私人臉書發文提及事件,豈料意外點燃傳統泛民及本土派之間的戰火。 事緣涂謹申黨友、民主黨議員黃碧雲在貼文留言,提及民主派有關立法會去留問題,指若朱凱廸辭任議員,就不能以議員身份協助港人家屬,言論即惹起本土抗爭派人士不滿。鄒家成隨即留言反問:「請問鄒家成有冇議席?」意即不需要立法會議員身份,亦可協助港人家屬。 涂謹申現時已經將貼文刪除。事隔半日,民主黨主席胡志偉及黃碧雲均在臉書發文向港人家屬道歉及收回有關言論。黃碧雲表示,明白將兩件事扣連或混為一談並不恰當,可能會令被扣押港人及其家屬感到冒犯及不安,因此決定收回有關言論,並向家屬致深切問候,希望他們接受其摯誠道歉。

▼「抗爭派」質疑黃碧雲言論及家屬記者會情況▼

+ 4 + 4 + 4

黃碧雲在涂謹申的貼文下留言:「朱議員如果撤退、就不能再用議員身份幫手足家屬。民主派議員若總辭,難道叫家屬去搵保皇黨議員?」有網友不滿,留言指責她「這時候還講去留」、「唔怪得d(啲)人唔支持你」。鄒家成亦留言正面「狙擊」: 「黃議員你好,請問鄒家成有冇議席?」

前香港眾志秘書長黃之鋒亦在其IG的限時動態中,貼出黃碧雲的留言,配以電影《蜘蛛俠》對白:「If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. (如果沒有戰衣,你就甚麼都不是,那麼你不配擁有它)」

黃碧雲在fb向家屬道歉。(黃碧雲fb截圖)

胡志偉、黃碧雲雙雙發文道歉

事隔半日,民主黨主席胡志偉及黃碧雲均在臉書發文向港人家屬道歉及收回有關言論。民主黨主席胡志偉指,事件關係12位被扣押港人的安危及法律權利,絕不應與其他事情相提並論。胡志偉得悉黃碧雲已就其失言致歉及收回有關言論,他亦謹此代表民主黨向扣押人士及家屬致歉。

黃碧雲則表示,自己和黨友一直都十分關注12位港人被內地扣押的事件,並希望他們能夠盡快平安回港,早日與家人團聚。對於她昨日在社交媒體上就立法會議員去留問題及12名被內地扣押港人的相關留言,引起了一些批評和關注。她明白將兩件事扣連或混為一談並不恰當,可能會令被扣押港人及其家屬感到冒犯及不安。因此決定收回有關言論,並向家屬致深切問候,希望他們接受道歉。

前特首梁振英。(資料圖片/李澤彤攝)

梁振英:食人血饅頭是本質

前特首、全國政協副主席梁振英亦在Facebook發文,轉貼黃碧雲的留言,諷刺泛民「食人血饅頭是本質」,「為了按人大常委會決定繼續履行職責,辛苦了涂謹申和黃碧雲」。