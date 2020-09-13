12港人涉潛逃｜偷越國境可細分三罪名　內地維權律師：最高判1年

深圳市公安局鹽田分局今（13日）通報指， 12名被捕港人因涉嫌偷越國家邊境犯罪，已被公安局依法採取刑事拘留強制措施，目前案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。 代表涉案港人的內地維權律師盧思位解釋，偷越國境犯罪是一個廣義概念，可再細分為「組織他人偷越國境罪」、「運送他人偷越國境罪」及「偷越國境罪」三種罪名。前兩項針對檢控「蛇頭」，而第三項「偷越國境罪」最高可判處1年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

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盧思位：同一罪名可有不同量刑起點

對於審訊的最終結果，盧思位表示「很不好說」。他指該12名港人已被行政拘留多時，期間律師一直未能與委託人會面，他估計深圳公安局見案情備受關注，方公告眾人罪名，但資料公開度仍然不足，「對律師而言工作沒有更順利」。

內地過去案例顯示，有犯偷越國境罪者分別被判5個月至8個月，但盧思位指案例參考意義不大，因為內地行「大陸法」，不會引用案例判案，同一罪名在不同法的可有不同量刑起點。

早前盧思位持證明獲委託身分的「公證書」到看守所要求會面，卻被告知當事人已另委託兩名律師。盧解釋，起初以為該兩名律師是俗稱的「官派律師」，即法律援助機構為沒有律師的嫌疑人指派的值班律師，「而我是家屬委託律師，按道理委託律師是先於法援律師，但（內地）警方說他們不是法援的，是當事人委託的。」

盧思位對該說法表示懷疑，質疑當事人為香港人，在內地一直被拘留，不認識內地律師，「即使委託也只能委託由警方推薦的人」，而且當事人亦無從判斷律師的專業能力。