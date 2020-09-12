葵涌邨謀殺｜籲關注照顧者壓力　李芝融：希望家長免經歷相同問題

葵涌邨日前發生倫常慘劇，一名患有中度智障及過度活躍症的21歲男子，疑被母親於深夜以膠袋勒斃。據悉，該名母親疑因照顧問題致壓力爆煲，埋下殺子伏線。 嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融今日（12日）於港台節目《香港家書》中表示，看到葵涌邨智障青年被殺的案件，提醒了大眾要關顧照顧者的壓力。李芝融提及家長協會亦提出過多項倡議，但暫時未見寸進。他認為家長發聲可以得到社會廣泛關注，希望這些訴求能夠有實現的一天，讓往後的家長不用再經歷相同的問題。

李芝融認為家長發聲可以得到社會廣泛關注，希望這些訴求能夠有實現的一天，讓往後的家長不用再經歷相同的問題。（資料圖片／黃寶瑩攝）

李芝融提到自己的經歷，指自己的女兒患有嚴重智障，不能以口語表達或自由活動，只能靠少量聲音與表情與他溝通。李芝融稱女兒於產前檢查並無異常，出生後卻確診為罕見病患者，期望與結果的落差令他自問「為何是我？」而頻密的出入醫院、與前妻分開及面對經濟困難，亦令他曾有放棄的念頭。他亦曾經安排女兒入住宿舍，惟難以適應，其後加入嚴重弱智人士家長協會，以幫助有類似經歷的家長。

他稱，學齡階段的孩子在現時政策下是「幸福的一群」，有許多社會支援的資源，但智障人士滿15歲後，需要起碼68個月來輪候社會福利署資助的成人院舍服務，而給予嚴重智障人士的宿舍，更起碼要守候160個月，不少家長在照顧其間會進入緊張狀態，身心壓力一直處於高水平。李芝融又提到，每個服務銜接階段都沒有適應期，智障人士要突然轉換環境，家長不一定可以到獲派的服務單位參觀及了解日常生活狀況，結果結果有些子女因無法適應環境而出現厭食、自我傷害等行為，甚至需要轉介到精神科服用藥物壓制，認為各區服務嚴重不足，有突發情況時是求助無門。

李芝融認為，上述問題關乎到更完整的照顧者支援配套，家長協會一直建議成立「殘疾人士事務委員會」，建立一個包含服務、福利等的完整政策制度，重推「長遠社會福利規劃」，預視未來社福需求，盡早預留資源及培養人材，制訂「照顧者政策」、「侍終假」等倡議，但暫時未見寸進。李芝融認為家長發聲可以得到社會廣泛關注，希望這些訴求能夠有實現的一天，讓往後的家長不用再經歷相同的問題。

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