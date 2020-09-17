抗疫基金3.0｜胡志偉：力度不足、欠準確性　將投反對票

政府前日（15日）公布第三輪防疫抗疫基金，涉及約240億元。民主黨主席、立法會議員胡志偉表示，政府的援助力度縮水，對此感到失望，又認為政府似乎想將更多資金留作推動明日大嶼計劃，明言民主黨會對基金撥款申請投反對票。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

胡志偉表示，對今輪基金的規模非常失望，因為疫情導致經濟下行的情況愈來愈嚴峻，而打工仔總體得到的援助最多只有45億元。更大問題是，政府似乎不知道市場的運作如何，每每要相關行業強烈反映不滿後，才知有哪些行業是漏網之魚。他又指，政府的援助對象不準確，很多時幫助了疫情之下生意反而上升的企業如超市等，但對於最有需要的中小微企，卻一刀切、不分門別類地派錢，貪圖自身的行政方便。

胡志偉又指，政府保就業計劃資助金額要經僱主之手，又是自製漏洞，勞福局局長羅致光聲稱如不經僱主之手，或會拖長行政程序，他認為說法是「多餘」，因為金額經企業之手，一樣可以產生許多行政成本和時間。他指：「既然你相信企業報上的資料，為何又不信打工仔自行申報的資料？」

胡志偉又提到，政府似乎希望將更多儲備放在明日大嶼計劃上，他質疑政府比較關心商界的既得利益者，優先處理大白象工程，沒有把市民面對的困難放在眼內。他表明，民主黨會於財委會上對基金、明日大嶼前期研究撥款投反對票，認為政府不能無視反對意見，需要調整政策內容尋求共識。

胡志偉、鄭泳舜。（資料圖片）

鄭泳舜：不完美但也會支持 籲勿「為反而反」

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，新一輪基金對於基層的支援確實不足夠，而即使繼續放寬失業綜援資產限額，仍有大量失業家庭拿不到。至於援助範圍，他指今輪基金有回應部分行業訴求，但仍有許多行業幫不到，例如他曾跟進過，有些賓館、廟街排檔，在疫情下受到重創，但沒被包含在內。他認為，政府不能再以行政速度為藉口，要有針對性地幫助有需要的行業。不過他指，計劃永遠沒有完美，民建聯會傾向先投贊成票通過撥款，再要求政府改善。

有關明日大嶼計劃，鄭泳舜表示民建聯大方向上會贊成，香港房屋問題至今未解決，他做地區工作時也遇到很多市民想申請過渡性房屋，但由於欠缺土地，永遠供不應求的情況。他呼籲胡志偉不要「為反而反」，很多政策，不論短期長期，兩者可以同時進行，沒有矛盾。