抗疫基金3.0｜民主黨批漏網多　倡補貼不限持牌人　全民再派1萬

政府昨日宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉及金額達240億元。不過民主黨今日（16日）批評指，認為新一輪基金仍然有不少行業無法受惠，很多「漏網之魚」。民主黨主席胡志偉稱，政府一方面表示庫房緊張下要縮小開支規模，卻重申繼續明日大嶼計劃，「以大白象工程帶動經濟」，質疑做法明顯無將市民在經濟下行時面對的困難，視為施政最重要的位置。 民主黨倡議政府再次全民派錢1萬元，在企業支援方面集中處理中小企及不一定持牌的實質經營者，以具體資料審批，並設立每月9,000元的失業援助金，連續發放6個月。

胡志偉批評指，第三輪基金的思路「死性不改」，只補貼部分行業，仍有不少漏網之魚。（民主黨直播截圖）

胡志偉表示，政府聲稱要改善失業人士的綜援特別援助計劃，但認為計畫杯水車薪，金額只有7.2億元，當失業人數已達24萬時，受惠人只有1.2萬戶，批評方針完全沒有對症下藥。

他又批評指，第三輪基金的思路「死性不改」，只補貼部分行業，仍有不少漏網之魚，例如補習社等、非持牌人等，並舉例指，派對房間每個單位只有兩萬元資助，比其他行業補貼少。

至於政府強調繼續推行明日大嶼計劃，胡志偉批評不單沒有面對社會的困難，更是將開支放在空中樓閣，「倒錢落海」。他強調反對明日大嶼計劃，質疑將令香港財政狀況萬劫不復，即使發債亦始終要還。

限持牌人申領資助 黃碧雲批因循

該黨立法會議員黃碧雲指，政府並無堵塞資助漏洞，指食肆要由持牌人才可申請資助，但實際不少酒樓、食肆都非持牌人，不少「美食廣場」的持牌人是商場，商戶只有商業登記證。她批評，該黨已多次反映相關問題，認為政府仍不處理是過於因循守舊。

被問到會否參加未來的財委會特別會議，胡志偉指該黨一直有參與，因為有不少提問需要政府回應，料民主派其他同事都會提出反對聲音。