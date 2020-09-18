施政報告｜田北辰倡政府改革稅制　將2000元醫療券門檻降至60歲

特首林鄭月娥將於10月發表新一份《施政報告》，多個政黨及議員向林鄭提交意見。實政圓桌立法會議員田北辰今日（18日）約見林鄭月娥，要求政府再派1萬元紓困，並要求改善長者福利、同步改革稅制以穩定庫房收入。

實政圓桌立法會議員田北辰今日(18日) ，將施政報告建議的影片上載到個人Youtube Channel。（田北辰影片截圖）

田北辰指，香港第三波疫情嚴峻，政府此前派的1萬元已無法支撐至今，建議政府再派1萬元紓困。同時認為，現有的長者福利並不足夠，要求政府將2,000元醫療券降門檻到60歲，生果金免資產審查降至65歲，以表示對長者的心意。

研徵收資產增值稅、奢侈品稅等

他又建議政府乘疫情下困局研究新稅種，包括資產增值稅、奢侈品稅、股息稅等，確保財政穩健。田北辰指早年財政司司長設「稅制改革研究處」，現時竟無疾而終，擔心疫情下政府將消耗更多金錢，未來的老人福利開支亦會受人口老化而不斷增加，批評政府於「太平盛世」時不作為，現時社會不穩、經濟疲弱的情況下，更突顯改革稅制的必要。

對於政府關注稅制的改變會影響香港的競爭力，田北辰強調，香港對投資者的最大吸引力為司法獨立、利得稅低等，給予投資人士信心及好處，而非員工在港買樓後會否升值獲利，或獲利的比例會否因稅制改變而減少，形容「睇唔到兩者有咩特別關係」。