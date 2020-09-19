新冠肺炎｜梁兆基憂疫情過後社會仍動盪　籲年輕人守護前人努力

新冠肺炎疫情肆虐大半年，不少行業陷入困境，香港總商會總裁梁兆基今日（19日）於電台節目中提到，去年的反修例風波已令商戶生意大幅下跌，隨之而來的疫情更是令生意冰封。 他又慨嘆即使疫情過去，相信掙扎下來的企業仍須面對動盪的社會環境，獅子山下同舟共濟的精神，似乎已停留在港人的緬懷裡。梁兆基勸諫稱，「未來的香港是屬於今天的年輕人，而今天的大小企業正是築構你們未來的台階」，籲要年輕人放開胸懷，互諒互讓，守護前人的努力。

梁兆基指，去年的反修例風波已令商戶生意大幅下跌，隨之而來的疫情更是令生意冰封。（資料圖片）

梁兆基於香港電台節目《香港家書》中提到，數十萬中小企業勞碌大半生胼手胝足，將一盤小生意建立起來，才孕育出香港這個國際大都會；去年的暴力示威運動，卻令商戶生意大幅下跌。他概嘆，歷歷在目的大規模警民衝突景象，對自己已過知天命之年的人來說，感覺上似是夢幻一樣，難以接受。梁兆基稱，目前眼下社會的嚴重撕裂，一時間難以再如上一代般，求同存異，和衷共濟，大小企業身處於這種內外不斷的政治爭拗中，無所適從且動輒得咎，感嘆香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土。

梁兆基又引述總商會最近對政府施政的問卷調查，指會員最看重的是有效控制疫情，令業務得以重開，補助支援等都只屬次要；而且對很多長久「被休業」的小商戶來說，政府的財政援助措施是杯水車薪。他以澳洲的世紀森林大火為例，稱如今在大片焦土中亦開始重現一些嫩綠，勉勵商界要振作起來。