新冠肺炎｜林鄭月娥：大灣區發展是疫後恢復經濟動力的重點方向

撰文：翟睿敏
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特首林鄭月娥今日（18日）以視像會議形式參與2020年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，相關官員亦有出席。林鄭於會上與泛珠省區行政首長，就後疫情時代攜手推動泛珠區域合作高質量發展、建設現代化交通運輸網絡，以及共建制度集成創新平台等議題進行討論。林鄭表示，大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，將帶動泛珠三角區域發展；積極參與大灣區發展，是香港特區在疫情後恢復經濟動力的重點方向。
她又再次感謝中央政府及泛珠省區對香港的支持，包括廣東、廣西和福建派出支援隊，協助特區政府為接近180萬港人順利完成全民檢測。
林鄭月娥表示，大灣區發展是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向。（資料圖片）
會議於海南省三亞市召開，為處理本港疫情防控工作，林鄭留港以視像形式參與。
林鄭提到，港府一直積極加強香港在推進大灣區建設的角色，重點範疇包括鞏固香港的國際航空樞紐地位，以及推廣香港的高增值海運服務。她亦表示，專業服務是香港的優勢，尤其是在金融和法律方面，期望香港的專業服務能協助泛珠企業開拓更大海外市場。
她又指，這次疫情突顯發展和推廣科技應用的重要性，亦肯定香港科技創新產品和方案打進海外市場的潛力，增強香港在大灣區發展成國際科技創新中心的信心；港府正向海外市場，尤其是「一帶一路」沿線國家，推廣香港如何應用科技抗疫，亦樂意與泛珠省區分享相關經驗。
泛珠區域涵蓋九個內地省區，包括福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州及雲南，以及香港和澳門兩個特區。