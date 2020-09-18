新冠肺炎｜林鄭月娥：大灣區發展是疫後恢復經濟動力的重點方向

特首林鄭月娥今日（18日）以視像會議形式參與2020年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，相關官員亦有出席。林鄭於會上與泛珠省區行政首長，就後疫情時代攜手推動泛珠區域合作高質量發展、建設現代化交通運輸網絡，以及共建制度集成創新平台等議題進行討論。林鄭表示，大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，將帶動泛珠三角區域發展；積極參與大灣區發展，是香港特區在疫情後恢復經濟動力的重點方向。

她又再次感謝中央政府及泛珠省區對香港的支持，包括廣東、廣西和福建派出支援隊，協助特區政府為接近180萬港人順利完成全民檢測。