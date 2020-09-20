專訪｜陳凱欣談失落議席兩度哽咽　感激建制同僚：冇一刻感孤單

陳凱欣挾著前主播及食衞局政治助理的「光環」，於2018年立法會九龍西補選中突然冒起，以政壇新秀的姿態作為建制派唯一代表出戰，甫出場便以10萬多的得票打出亮麗一役，成功躋身議會。2年過去，卻因高等法院裁定劉小麗提出選舉呈請勝訴，陳凱欣被裁定「非妥為當選」，成為首位被DQ的建制派立法會議員，當中的高低起伏猶如過山車。 談起議席失卻以及在議會兩載的種種往事，一向大情大性的陳凱欣兩度哽咽。離愁別緒，最不捨的是一班建制戰友，「我從來冇一刻覺得孤單」，九西補選中沒有政黨撐腰的陳凱欣，仍獲一眾直選及功能組別建制議員陪企街站，「立法會呢兩年，議會內嘅衝突都多，你都見到我地大家一齊湧出嚟」，而正如建制派的聲明所言，陳凱欣未來仍是他們的一員。 對於官司結果，陳凱欣有失落、有心痛，但自言盡了全力就不會有後悔之心。對於前路，她就慨嘆過去數年，有太多議席的缺失，希望隨著自己的官司終結，立法會可重新專注抗疫及復興經濟，自己則會兌現選舉承諾，繼續盡一己之力服務社區。

陳凱欣：我都有權利去上訴

2019年5月，報名參選九西補選卻被裁定提名無效的劉小麗，獲高院裁定其選舉呈請勝訴，令當時勝出的陳凱欣變為「非妥為當選」。陳凱欣坦言，其時已對今日的結果有了心理準備，會提出上訴的原因，基於自己對案件仍有一個正面的想法。陳凱欣認為，對比昔日同樣因選舉呈請成功而失去議席的區諾軒及范國威，兩宗案件有基本的不同，因為當日劉小麗是由高院裁定失去議員資格及有違《基本法》第104條，高院今日的決定變相是推翻了當日的裁決，「既然如果仲有機會，係咪我都有權利去上訴，係咪我都要為當日投票俾我嘅支持者去爭取上訴的機會呢？」

知道結果一刻感心痛

儘管做好心理準備面對一個最差的結局，終極判決比陳凱欣的預期中來得更快，亦更狠。9月18日早上，陳凱欣於啟晴邨向街坊派發抗疫物資，在褲袋的中的電話突然響個不停，當刻心知不妙，「每個人都會prepare for the worst (作最壞打算)」，但聽到判決的那一剎，「個心係沉一沉，有啲痛」。面對眼前的街坊，陳凱欣身上的記者DNA令她維持鎮靜，沉住氣繼續工作，亦旋即要開始部署接下來的各種後續跟進。

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同一件戰衣 見證兩次別離

下午4時，陳凱欣已換好一身端莊的白色喱士上衣及紫色裙，於立法會前會見記者，而這身打扮，恰好正正是她2017年離任食衞局時的衣著。「返到屋企打開衣櫃，剛好當日報名參選嘅嗰套衫，同離開政府嘅嗰套衫出現喺眼前」，落手之際，陳凱欣自然選擇了後者，感覺是象徵交代自己一個工作的完結，亦可能是自己的情意結，「（離開政府）嗰時都係咁樣啦，其實每個人都會有唔同階段」。

再堅強 當見到兒子也不禁眼泛淚光

在家學習的子女驚訝媽媽突現提早回家，撲到她身上的一刻，再堅強的陳凱欣亦不禁感觸。提起一對兒女，陳凱欣眼泛淚光，小學六年級的兒子看過新聞後，反而安慰道「媽咪冇問題架，你再做其他野啦」。隨之而來，不少街坊、朋友都為自己打氣，又概嘆結果「對投咗嗰票唔公平」，令她更意識到，沒有時間繼續與負面的情緒糾纏，要調整心態面對未來工作。

選舉延後另類輸家？ 陳凱欣：贏的是市民減少感染

新冠肺炎疫情爆發，立法會延任不少於一年，一年過後是怎樣的光景無人知曉，被問到自己是否押後選舉的另類輸家，陳凱欣並不認同，反而覺得過程中的高低跌宕正正反映人生無常，誰又會料到疫情來勢洶洶。即使時光倒流，她仍會支持延後選舉，一直主攻醫療政策的陳凱欣，清楚明白7月爆第三波疫情之時，絕不可以於9月進行大型選舉，「作為立法會議員，應該以市民嘅健康為先，選舉係我個人勝負，點解唔能夠放下呢？」，希望大家不要再議論自己孰輸孰贏，贏的該是疫情受控，市民減少感染。

談及將來，陳凱欣坦言被官司打亂了部署，自己亦需時消化及處理當前問題，思考是否繼續走議員這條路，「當你呢個衙頭冇咗，實有讚你嘅人出現，批評你嘅人亦都會湧出嚟」，自己是否值得繼續做議員，留待市民論其功過。即使沒有了立法會的議事平台，陳凱欣承諾不會停止地區工作，「唔係得議員呢個職務，先可以將自己嘅理念帶到社區，亦唔想淨係因為選舉先會見到我」。

作為一個獨立議員，沒有政黨的支援下物資上已略遜一籌，如今連議員資源也失去，未來的工作會否更為吃力？曾任社企的陳凱欣就言早已習慣資源匱乏，相信服務到位，憑藉自己的團隊及長久以來的人脈，一定能找到新的支援。

參選至今，不下數十次被問到會否加入政黨，她的答案亦從一而終，暫未有計劃，「可能我並非由政黨培訓，我係政府入面都會『駁咀』，將自己睇嘅另一面表達」，「想集百家精華」。相較投票取向、政策理念等均團結一致的政黨，她憂慮會在某些議題上產生分歧，「唔想因了解而分開，想忠於自己嘅決定」，「真係發現有一日好吻合要結婚先入啦」。對於獨立議員成為立法會中的「罕有物種」，她就認為政治環境生態應更為平衡，立法會作為社會的縮影，獨立議員更能反映香港的多元聲音，亦是予市民多一個選擇。

感激建制戰友陪伴左右 「賺咗好多，得到好多」

驀然回首，作為議會新丁的陳凱欣總結1年10個月的任期，「賺咗好多，得到好多」。提起昔日一同打議會戰的戰友，腦海湧現的回憶令她再度哽咽，「從來冇一刻覺得孤單，（憶起）好多次嘅畫面都好多人，我宣誓當刻，到我宣誓完後，建制派議員都好開心、好正面；我面對官司結局嘅時候，亦都冇孤單過」。失去議席的結果甫出，建制派於下午便發出聯合聲明，形容陳凱欣是一名年輕、有抱負、有作為的戰友，於未來亦會繼續視她為建設力量重要的一員，並肩努力。「其實我係冇時間同佢地討論，但佢地好快已經出咗呢份聲明，佢地對我嗰種無限支持，好感動」。

在議會最深刻的一仗，莫過於修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」，「雖然我細小，但我都衝出去，我都有擋住，全部人一齊好團結 」。對於一直被指在建制群星拱照下突然「空降」九西，「有啲人會話梗係啦，你係建制派唯一一個代表呀嘛」，陳凱欣不滿以往的工作被抹殺，自言與議員間的關係，由擔任政助時透過積極溝通已經建立，「有啲野係之前一路積落，只不過一補選嘅時候，係一個從來冇參與過選舉嘅小女孩出嚟，所以大家個焦點就會去咗，『梗係啦大家都幫晒你啦』」，希望人們看到的是自己一路走來的努力。至於尚在議會中的同事，表示會以市民身份轉達意見的陳凱欣就笑言要「辛苦佢地啦」。