12港人獲派兩律師　朱凱廸：內地為「打爆quota」阻家屬律師介入

12名港人涉嫌在偷渡前往台灣時被中國海警拘捕，目前被扣押在深圳鹽田區看守所，他們家人委派的內地律師被當局以當事人已聘請律師為由，拒絕讓委託律師與被捕者會面。保安局局長李家超昨日（20日）指，被捕者已按內地當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。 協助家屬的立法會議員朱凱廸質疑，內地向每人派兩名律師，而非一名，原因是根據內地《刑事訴訟法》第33條，被扣留人可找一至兩名律師為辯護人，因此當局為12名港人各自安排兩名律師，便可「打爆個quota」，令家屬委派律師無法介入。

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朱凱廸今日在facebook撰文指，由於被扣港人目前與外界信息隔絕，故李家超的「大話」暫時不會被識穿，並推測指，這將代表涉事的12名港人極可能不會在短期內獲釋放回港，故營救工作仍需努力。

刑事訴訟法讓嫌疑人可委託一至二人作為辯護人

2019年的《中華人民共和國刑事訴訟法》第33條指，「犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辯護權以外，還可以委託一至二人作為辯護人。」而可被列為辯護人的人士，包括律師、人民團體或者犯罪嫌疑人、被告人所在單位推薦的人，以及犯罪嫌疑人、被告人的監護人、親友。

李家超昨於無綫新聞專訪稱，12名港人已全部按內地當局提供的律師名單揀選代表律師，已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫。李家超稱，該12人身體狀況良好，並已按內地當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。至於有被捕港人的家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，李家超強調港府無探視權，未能派員親身處理。