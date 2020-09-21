12港人涉潛逃｜家屬擬控告公安　涂謹申促港府助12人自由選擇律師

12名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，12人涉嫌偷越國家邊境犯罪，被公安局採取刑事拘留強制措施，部分被捕者家屬昨天（20日）到警察總部報案。 其中一名被捕者黃偉然的妻子今天（21日）接受電台節目訪問時表示，將透過內地律師入稟控告內地公安剝奪辯護權，藉此向內地當局施壓，又指自己完全不知丈夫揀選的「官派律師」為何人。 民主黨立法會議員涂謹申表示，12港人有自由選擇律師的權利，並讓他們知道家人有為他們委託律師，這是港府的應有之義。

朱凱廸指出，家屬對於12港人已被委託律師感到非常錯諤。（李澤彤攝）

涂謹申促公開雷達資料

涂謹申表示，12港人的家屬已多次委託內地律師，希望與被捕者會面，惟內地當局拒絕，現在更指12港人已按當局提供律師名單揀選兩名代表律師，批評做法極不公道。

他認為，香港政府應向內地當局表達關注，12港人有自由選擇律師的權利，讓他們知道家人有為他們委託律師，其後才作出委託律師的決定，認為這是港府的應有之義。

涂謹申強調，海事處擁有非常精細雷達圖片，認為海事處應以公眾利益為由，公開涉事航線。

涂謹申強調，海事處擁有非常精細雷達圖片，認為海事處應以公眾利益為由，公開涉事航線。（盧翊銘攝/資料圖片）

朱凱廸批李家超說法違常識

昨天聯同家屬報警的立法會議員朱凱廸表示，海事處擁有完備的雷達系統，即使是一艘小型船隻，也能監察到船隻路線，他促公開相關資料，讓家屬和公眾掌握有關被捕過程。

朱凱廸指，家屬對於12港人已被委託律師感到非常錯諤，因家屬多次委託持公證書的內地律師，嘗試與被捕人士會面，但往往只有零星消息傳出指當局拒絕會見，惟突然間保安局局長李家超卻代表中國政府公布消息，指12港人已按名單委託律師。朱凱廸批評，李家超的講法違反常識，他認為一個被內地拘留20多天的港人，完全無法與家人聯絡，若他們知道家屬已為他們安排了律師，根本沒有原因不接受家人的安排。

黃偉然妻子表示，將透過內地律師入稟控告內地公安，藉此向內地當局施壓，又指自己完全不知丈夫揀選的「官派律師」為何人。

▼12被捕港人家屬記者會及報警情況▼

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警方昨晚發聲明表示，於8月28日循相互通報機制，接獲內地執法部門通報，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境内地（偷越國(邊)境罪），內地執法部門正依法處理。

警方又稱，8月23日上午的航行監察系統記錄，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域。