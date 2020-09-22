沙半山手記｜陳同佳未赴台自首之謎　何時成事看一個訊號

「出獄第3xx天，無心情，唔去住！」網上有專頁每日關注陳同佳自首情況，挖苦這名林鄭口中「自由人」，出獄近一年仍未赴台自首。陳同佳近日再成為新聞人物，死者潘曉穎的母親公開呼籲陳兑現承諾，盡快到台灣投案，直言「人在做，天在看」。 陳同佳自首一直只聞樓梯響，協助他的聖公會牧師管浩鳴多次表示，待疫情舒緩、兩地通關後，將親自赴台與律師商討自首安排。不少人心中都有疑問，既然台灣陸委會稱已與香港警務處建立單一窗口，可以隨時安排投案，陳同佳仍然「唔去住」是否借「疫」拖延？ 有知情人士就說，事情不是陳同佳「想飛就飛」、買張機票即出發般簡單。一直未成行的底因，其實林鄭今早見記者時已「露天機」，除了疫情，更重要的是「政情」因素。

入境管制問題未解決

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案刑滿出獄，當時他公開向死屬致歉，並承諾赴台自首承擔罪責。事發近一年，陳同佳目前仍居於警方提供的安全屋，管浩鳴多次指其自首意願未變，惟死者母親潘太認為經過台灣大選、新年以至疫情，陳同佳仍未出發，質疑「等待通關」之說。

陳同佳出獄當日原本要買了機票赴台，但當時移民署將陳同佳及管浩鳴列入「註記管制」，即被標示為「不核發登機證」，無法進入台灣；內政部之後稱無限制陳同佳入境，而是對陳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。

有熟悉台灣政局的政界人士說，陳同佳案去年爆出時，正值台灣大選衝刺期，國民黨撿到槍圍攻蔡英文政府一方面通緝陳同佳，一方面又拒絕其投案，官員立場反反覆覆，一度令蔡英文選情受壓，故台灣當局一直無太大誘因處理陳同佳這杖「政治炸彈」。

總統選舉已過，蔡英文也順利連任，但該政界人士指，台灣從來都是高度政治化的地方，當前台灣棘手問題更多，尤其是近日兩岸局勢相當緊張，陳同佳現時赴台，相信並非台灣當局所樂見。不過，台灣當局當然不能將此宣之於口，官方口徑定是隨時歡迎陳同佳投案云云。

▼台灣殺人案案情▼

台港關係每況愈下添障礙

這些不能說的秘密，反而從林鄭月娥口中露了一點端倪。林鄭今日（22日）見記者被追問陳同佳案，她指陳同佳出獄後已是「自由人」，港府無基礎跟進事件，「睇唔到由我哋出面有咩好處」。值得注意的是，林鄭引述管浩鳴提到，陳同佳現時仍願意赴台承自首，但過去因政情、疫情問題，社會未能就此事展開討論。林鄭指，當政情、疫情、兩地人員往來許可之下，如陳同佳願意到台灣接受制裁，特區政府可以提供協助。

林鄭未有明言何謂「政情」問題，但明眼人都知道，這除了包括年初的台灣大選，也源於近年台港關係每況愈下，兩地交往已大大減少，林鄭也直言「最近在其他事上的溝通都取不到（台灣）回應」，相信是指早前據報5名港人偷渡台灣被扣押、保安局去信查詢一事。

等待兩地通關始赴台自首，疫情固然是因素，但可能更多的是「政情」因素，至於何時真正起行，看看管浩鳴何時獲批簽證赴台，或許是一個重要訊號。事實上，管浩鳴是勸服陳同佳自首的關鍵人物，如他未能赴台與律師商討最新安排，包括至關重要的審訊問題，恐怕陳同佳也難以成行。

有建制派就指，陳同佳至今未履行承諾自首，對死者家屬來說當然不好受，但從邏輯上來說，陳同佳目前仍住在安全屋，等待的是正式赴台自首，面對更漫長監禁，如果要終身逃避罪責，在香港根本不可能生活下去。