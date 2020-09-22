沙半山手記｜兩曾蔭權年代「舊臣」傳將上位　入北京「提拔」名單

第三波新冠肺炎疫情已近尾聲，惟香港政治仍值多事之秋，未知何時才見新氣象。隨著特首林鄭月娥任期已到後半段，政界人士紛紛開始猜謎，下屆政府的問責團隊及其他重要公職，將會出現哪些新面孔。 有掌握北京脈搏的政界人士表示，最近有兩位前特首曾蔭權時代冒起的人士，被列入北京「點將」雷達網內，未來極有機會「上位」。這兩人分別是港交所行政總裁李小加，以及港大醫學院院長梁卓偉。

李小加。（資料圖片）

李小加積極推動中港金融市場融合

李小加自2010年起，任職港交所行政總裁，任內推動中港金融市場融合，包括「滬港通」及「深港通」，讓「北水」流入香港；他亦改革上市規則，讓「同股不同權」公司赴港上市。他現時亦是港區全國政協委員，換言之，在「獲中央信任」一環應可「攞高分」。

李小加於今年5月宣布，明年10月約滿後不會續任港交所，「時間點」和本屆政府任滿頗為接近。當時他回應記者問到有沒有意思參選下屆特首，只笑稱「你覺得我心臟很強大吧？」未有直接否認。明年年齡六旬的他，表示60歲後「不會回家玩弄兒孫退休」，暗示離任後將有「著落」。

《行政長官選舉條例》規定獲提名為特首候選人，須在特首職位出缺之日前在香港通常居住連續不少於20年。李小加加入港交所前長期於內地工作，是否符合這項規定，也是未知之數。不過外界估計，即使李小加不能參選特首，以他的名氣和資歷，也有機會於官場繼續發展，尤其財金系統方面。

有政圈中人表示，李小加出身於內地，日常溝通、對外發言以普通話為主，如他成為問責官員，將是香港首位主要語言為普通話的司局長，這究竟是「局限」還是「突破」，全在北京一念之間。

該名政圈人士又稱，政治上李小加獲得北京信任，即使不當問責官員，其他重要的法定機構，都是他的潛在「下一站」。

梁卓偉。（資料圖片）

梁卓偉曾任政府「大內總管」

至於現年僅47歲的梁卓偉，則是難得在醫學、公共行政方面皆具豐富經驗的人士。梁卓偉於2008年曾蔭權政府擴大問責制後，成為食物及衞生局首任副局長，2011年轉任「大內總管」特首辦主任，2012年曾蔭權卸任後回歸學術界，2013年起任港大醫學院院長至今。

今年1月，新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，梁卓偉是前赴武漢考察的專家組成員，他其後亦成為政府抗疫督導委員會暨指揮中心4人專家顧問之一，曝光率大增。雖然梁卓偉在年初一抗疫記者會上一度失言，聲稱「戴口罩無辦法講嘢」引來爭議，但他其後通過社交網向公眾道歉，承認回答問題時輕率，起碼顯示他有一定的政治觸覺和氣度。

該消息人士提到：「專業醫生在香港有崇高社會地位，兼具醫學和政府經驗的人才就更難得。」至於曾任副局長的梁卓偉，「上位」是否意味將「坐正」下任局長，還是擔任其他重要位置？該消息人士未有明言。

值得一提的是，2012年特首選舉期間，梁振英捲入西九利益衝突風波，當時有報道引述消息指，曾撰文提倡中央要為香港成立第二支管治力量的原中聯辦研究部部長曹二寶，在馬會會所約見時任特首辦主任梁卓偉，要求他設法阻止立法會介入調查，結果面談「不歡而散」。看來該次「遭遇」未有影響梁卓偉的上升階梯。