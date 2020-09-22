警擬改通例拒認記協攝記協會員採訪　梁美芬冀有清晰指引

警方向4個傳媒機構發通知，表示將修改警察通例，香港記者協會及香港攝影記者協會的記者證將不再被警方承認為有效的傳媒代表。民主黨立法會議員許智峯表示，這有如變相由警察設立發牌制度，認為將窒礙新聞自由，相信會有人提出司法途徑挑戰，促請政府臨崖勒馬，又提到其私人檢控利用「公民記者」指攝的片段，亦被法庭視為可接納證據，反問「那些畫面不重要嗎？」。 曾任英文虎報記者的經民聯立法會議員梁美芬指，不少市民對於記者身份的懷疑，認為清晰的指引有助解決問題，證明採訪記者曾受過專業訓練、機構亦可令人信服。不過對於警方突然針對記協及攝記協的做法，梁美芬指，社會對於記者是否需要規管、如何管都有不同意見，反問「會否可找到方法，雙方都可接受呢？」

許智峯批評，由警察部門作決定承認記者身份，有如「由行外人管行內人」。（周禮希攝）

許智峯批評，由警察部門作決定承認記者身份，有如「由行外人管行內人」，將香港變成「警察都市」。他質疑警方今次排除個別機構後，日後又可再排除他們所不認同的其他機構，形容是利用公權力排除不喜歡的傳媒代表。

許智峯相信，今次改變將客觀地令網媒、學生組織、公民記者等傳媒被排除，但以他提出私人檢控的西灣河警察開槍案為例指，有關的惟一片段正是來自公民記者，連法庭亦接受為表面證供，認為事件證明網媒有很大作用，反問「那些畫面不重要嗎？」許強調，新聞自由的可貴在於公眾知情權，並非方便警方辦事。

他又提到，基本法賦予香港新聞自由，他相信今次修改通例，很可能令市民以法律挑戰，希望警方臨崖勒馬。被問到警方為何要封殺網媒，許智峯指，他相信警方擔心警暴被查，嘗試逃避責任。

曾任英文虎報記者的經民聯立法會議員梁美芬指，不少市民對於記者身份的懷疑，認為清晰的指引有助解決問題，證明採訪的記者曾受過專業訓練。（周禮希攝）

他又提到，基本法賦予香港新聞自由，他相信今次修改通例，很可能令市民以法律挑戰，希望警方臨崖勒馬。被問到警方為何要封殺網媒，許智峯指，他相信警方擔心警暴被查，嘗試逃避責任。

梁美芬指，社會有不少對於記者身份真實性的懷疑，她不希望見到有十多歲的人士自稱記者，希望有清晰的指引，證明記者的專業性。

對於警方突然針對記協及攝記協的行動，梁美芬指，本來認為大家可繼續溝通，未能解釋為何情況演變至此，而社會對於記者是否需要規管、如何管都有不同意見，「會否可找到方法，雙方都可接受呢？」