記協致函警務處處長鄧炳強　促取消揀「可信」媒體封鎖線採訪安排

警方本周一（10日）在搜查將軍澳蘋果日報大樓時，在場警員突然採新措施，自行揀選一些「本地、規模較大、過往警方行動中沒對警方帶來阻礙和威脅」的傳媒進入封鎖線內劃出的採訪區。警務處處長鄧炳強日前接受《香港01》專訪指出，在新措施下「可信媒體」可以進入封鎖區，明言會有「多些着數」。 香港記者協會今（12日）向鄧炳強發信，反對警方自行定義篩選傳媒，認為這種「親疏有別」做法嚴重踐踏新聞自由，要求盡快取消，又指鄧對「可信媒體」準則全屬「主觀看法，沒有客觀標準」，強調政府部門應盡量容許傳媒報道，而非採用「聽話有着數」做法。

【黎智英被捕】8月10日，警方將多間傳媒排於蘋果大樓之外。（羅君豪攝）

記協今日去信警務處處長鄧炳強，指警方周一搜查蘋果日報大樓時，拒絕部分媒體包括香港電台、立場新聞；美聯社、法新社、路透社等外國通訊社進入封鎖線內的「傳媒採訪區」，引發業界不滿。記協、11個傳媒組織及機構、新聞行政人員協會以至其他國際性的傳媒組織均反對警方此決策。

記協重申，這種新規定與篩選傳媒無異，漠視本港一直重視的公平原則，營造一種「親疏有別」的情況，嚴重踐踏新聞自由，呼籲警方聆聽業界意見，盡快取消這項新措施。

警隊傳媒聯絡隊女警員向現場傳媒表示，會揀選傳媒進入採訪區。（香港電台畫面截圖）

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記協：屬主觀看法 沒有客觀標準

公開信提及，鄧炳強曾稱警方會另外安排「可信媒體」進入封鎖線內範圍採訪，而界定「可信媒體」的準則是「視乎媒體往績，有無作出一些警方認為並非專業記者所為的行為，包括是否持平報道、無參與報道以外活動、不會阻礙警方執行職務、不會對警務人員構成危險。」

記協認為鄧炳強所提及的全屬主觀看法，沒有客觀標準，「警方協助可信媒體有多些着數」這種親疏有別的做法，與政府過去一直奉行的公平原則有明顯差異。記協又指，涉及重大公眾利益事件的採訪並非「個人私下交往」，政府部門理應盡量容許傳媒在場監察報道，而非採用「聽話有着數」做法。

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「惝便利傳媒採訪，何以事前沒有通知？」

警察公共關係科總警司郭嘉銓日前曾表示，新措施是要便利傳媒採訪，增加警方工作透明，記協於公開信反問：「倘若新措施目的是便利傳媒採訪，何以事前沒有通知傳媒、沒有諮詢業界？現場所見，記者們都不知就裡，對警方的安排無所適從；倘若新措施是增加警方工作透明度，何以拒絕部份傳媒機構進入採訪區？諷刺的是，壹傳媒大樓範圍本已十分大，警方已把封鎖線設到一條街之外，被挑選的友好媒體其實也只能走近至平常大閘採訪位置，被拒進入的記者則被攔在百多米以外，完全無法採訪。」

記協重申，新聞自由是基本人權，受到《基本法》第二十七條所保障。傳媒作為第四權，肩負監察政府、揭露濫權和不公義等責任，傳媒的採訪資格不應被手握公權力的人士任意篩選，促請警方收到業界的反對意見後，盡快取消。記協又提到，鄧炳強早前聲言因與記協在處理黃背心觀點存在分歧拒絕與會面，雖然感到失望，但仍對警媒雙方對話及溝通持開放態度，相信只有打開對話之門才有望解決問題。