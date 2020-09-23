專訪｜鍾庭耀指國安法無礙民調研究：不自製恐懼　盼5至8年後淡出

民主黨委託香港民意研究所延任問題進行的民調，周一（21日）已正式展開，民調將會決定15名泛民議員的去留。自從《港區國安法》在六月底實施，再到民主派初選風波，外界關注由鍾庭耀領導的「鍾氏民調」會否因此無以為繼，甚至被「拉人封艇」，成為絕唱。 香港民意研究所行政總裁兼主席鍾庭耀昨天（21日）接受《香港01》訪問時說，縱使世局變化急速，但研究所的工作和研究項目不會因《國安法》而刪減或修改，「我哋完全無將呢個議程『擺上枱』」。鍾庭耀表明自己沒有入獄的準備，揚言日後即使面對被捕風險，也不會離開香港。 62歲的鍾庭耀曾盼於2022年退休，隨著民研計劃於去年開始獨立運作，坦言能夠如期退休的機會相當渺茫，未來希望公民社會有更多人集體參與民意研究工作，為研究團隊注入新力量，讓他可把其個人角色慢慢減低，為交棒鋪路。

鍾庭耀表明自己沒有入獄的準備，日後即使面對被捕風險，也不會離開香港。（鄭子峰攝）

無清晰法律意見前 研究所不會刪減、修改研究項目



《港區國安法》於6月30日深夜正式實施，在民主派初選舉行前夕，政制及內地事務局局長曾國衞揚言初選或違《國安法》。投票日前一晚，警方以調查黑客事件為由，到研究所位於黃竹坑的辦公室搜查。研究所雖只是為初選提供專業支援，並非初選主辦方，惟不少建制輿論至今仍要求將鍾庭耀緝拿歸案。

一連串事件，研究所看似被捲進政治漩渦之中。

鍾庭耀首先指出，世局變得快，但他沒有改變想法和做法，《國安法》落實後，研究所假設現時所有一直進行的研究工作都是合法的，無討論過要將某些項目減除，亦不會因《國安法》修改研究題目，形容這些討論根本並無擺上研究所的議程之上。他續指，現在只是九月，《國安法》僅實施三個月，對社會運作的影響仍屬未知數，很多案件仍未正式有判決，當沒有清晰和肯定的法律意見確立某些事情不能做，所有工作也是一切如常，包括由93年開始、每半年一次的台灣問題和西藏問題的調查。

鍾庭耀補充，民研計劃脫離港大運作一年，站在研究所角度而言，工作已無需顧慮大學管理層的看法，因此他們也不會自製恐懼。

訪問員向傳媒示範民主派延任民調的訪問和步驟程序。（鄭子峰攝）

鍾庭耀：若然環境去到很壞，身邊人都叫我走，我都唔會走

至於個人，鍾庭耀說，作為一個普通人、一個民調機構的主席，他沒有擔憂和恐懼，反而是身邊的朋友為他擔心，「我反而見到身邊嘅朋友為我擔心，佢哋從善意角度出發，擔心我會唔會無得再做民意調查，都係出於善意同關心，我就無驚（《國安法》），我同佢哋講『唔使驚』。」

《港區國安法》實施後，不少民主派或傾向支持民主自由的人士均表明，已有被捕入獄的心理準備。鍾庭耀坦言沒有入獄準備，也不會離開香港，「若然環境去到很壞，身邊人都叫我走，我都唔會走！不過如果好多人講（叫我走），我都會開始諗下係咪真係會（有危險）？」

民意計劃去年脫離香港大學，以研究所的名義獨立運作，在研究所運作初期，曾經以眾籌方式籌集600萬元作首年的起動基金，以支持一些恆常調查，包括兩星期一次的特首民望調查，恆常調查在去年中曾一度出現資金不足的危機，幾乎「斷纜」。鍾庭耀表示，已聘請核數師就去年五月至今年六月底的財務狀況撰寫報告，今個財政年度則暫時不希望再發起眾籌，又指現時財政狀況「掹掹緊」地應付恆常調查的開支，「政情、社情變得好快，《國安法》又已經立咗，如果呢個時間搞眾籌，社會就會百上加斤」，他表示在年底再決定是否需要再辦眾籌。



鍾庭耀指出，民調設交叉驗證等方式，加上訪問員會評價受訪者是否可信，相信能夠避免受訪者「講大話」和「搞局」的問題。（鄭子峰攝）

寄語社會多聆聽年輕人聲音：我哋要將身段放下

鍾庭耀三年前接受訪問時曾表明，希望在2022年退休，並於退休前就回歸二十五周年進行大型參與的檢討。鍾如今指出，當時沒有料過香港在兩年間出現劇變，加上研究所已獨立運作，因此如期退休的目標已非常渺茫。不過，鍾庭耀仍然希望能夠交棒，他說社會應長江後浪推前浪，希望透過更多人在公民社會參與民意研究工作，更多學界和知識界人士推動民研工作，令民研團隊注入新力量，讓他其個人角色在五至八年內慢慢減少，「可能五年後？七年後、八年後（退休）？如果2022年做唔到（退休），會唔會可以加多五年？可以慢慢淡出，研究團隊能夠有新嘅力量。」

反修例運動帶來的一連串漣漪效應，令不少香港人對前景憂慮，甚至希望移民海外。被問到對前景感樂觀抑或悲觀，鍾庭耀以此作回應：「樂觀悲觀都好，最緊要明天做得更好」，「社會變壞，我能夠堅守崗位，令情況唔會變得更壞，咁我就繼續做；如果社會出現V型反彈，我哋就要將手上嘅嘢，盡快做得更好，用呢個作為目標，就唔會有太多顧慮。」

佔中期間，鍾庭耀曾經擔任大學舍監，長期與很多年輕人有各種接觸，被問及有何寄語予因政治和社會情況感到躁動的年輕一輩，鍾庭耀認為，成年人應交棒和聆聽年輕人的意見和聲音，「我哋開始退下、開始老化，年輕人可能我哋未必完全認識，有啲想法未必很理解同了解，但我們要認定老年人係需要交棒，社會無論如何也要交棒，我哋要將身段放下，無論年輕人嘅說話有幾唔啱聽，我哋都要聆聽，我哋都要盡量遊說佢哋，但社會最終都係佢哋嘅，要畀佢哋多啲尊重。」

鍾庭耀表示，自此初選結果外洩後，民研已加強保安工作，包括增加離線工作、不會用電郵傳送敏感資料。（鄭子峰攝）

延任民調前天展開 料700人為參與民調議員支持者



談到近日展開的民主派立法會延任民調，鍾庭耀昨天透露，首天已收集到339個樣本，他料2400個樣本中，會有一半為民主派支持者，其中700人為參與民調議員的支持者。鍾庭耀指出，民調設交叉驗證等方式，加上訪問員會評價受訪者是否可信，相信能夠避免受訪者「講大話」和「搞局」的問題。

不再追究初選結果流出事件

民主派初選結束後，研究所翌日馬不停蹄進行點票工作，惟工作進行期間，有建制媒體流出電子投票結果，令外界震驚。鍾庭耀表示，已向資訊科技專家了解，若要就是次「死因」進行事後研究，查證是否有人入侵民研的電腦，無論研究成功與否，也需花費六個位數字的費用，亦可能是小團隊內出現內鬼，在資源緊拙的情況下，這次「小懸案」就此作結，不再研究。

至於是次延任民調的保密程度，鍾庭耀表示，自此初選結果外洩後，民研已加強保安工作，包括增加離線工作、不會用電郵傳送敏感資料，他表示是次民調的保密工作與日常無大分別，又認為即使黑客取得數據，也不會有太大影響。

▼香港民研示範民主派延任民調的訪問過程▼