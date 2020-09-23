潘曉穎父母發公開信　批陳同佳龜縮促訂赴台日期　管牧：下周回應

觸犯《逃犯條例》修訂的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案出獄，當時曾公開表示會到台灣自首，惟至今近一年仍未成行。一直代陳同佳對外交代赴台事宜的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，日前表示自己不是陳同佳的代言人，但就強調陳同佳現時仍然願意赴台承擔法律責任，待兩地通關後願意到台灣接受制裁。 潘曉穎父母今日（23日）透過媒體對陳同佳發放公開信，質問對方「為什麼還要龜縮？」，及在台灣已開通特別聯繫窗口的情況下，為何尚需等到通關才赴台投案。基於管浩鳴已表明不能代表陳同佳，潘的父母要求陳親自回應。 一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，下星期與陳同佳會面，屆時再作回應。

▼台灣殺人案案情▼

潘曉穎父母透過《立場新聞》對陳同佳發放公開信，信件開首重申日前接受該網專訪的內容，指「人在做，天在看，天綱恢恢，疏而不漏」，要求對方盡快兌現承諾，才對得起他自己及死去的女兒。信中提到，潘曉穎只是一名善良、孝順乖巧的普通少女，「沒有害人之心，亦沒有防人之心」，本著愉快心情與陳同行，但在她毫無防備下，遭到陳同佳「無情及兇殘的殺害」。

潘的父母又再信中指控，陳同佳親手破壞一個原本幸福完美的家庭，令一家人從此變得支離破碎、陰陽相隔，對此永遠不能釋懷，反問對方良心是否過得去；希望陳堂堂正正站出來，為自己的極大錯失承擔責任，盡快赴台接受殺人案的公正審判。

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前被問到港府角色，指由於在香港法律上陳同佳現時是自由人，港府並無基礎可就此事再作跟進，「睇唔到由我哋出面有咩好處」。她又稱，若有需要，特區政府十分願意就陳同佳赴台提供協助。