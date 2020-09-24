保就業｜民主黨批屋苑服務業無失業照袋9.5億　促向全港業主回水

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，政府早前推出「保就業計劃」，向僱主提供3個月每名員工的一半薪金，上限9千元。由民主黨立法會議員林卓廷牽頭的「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」今日（24日）召開記者會，呼籲全港業主盡快與管理公司商討，促成就「保就業計劃」的回饋，或向聯盟求助。 林卓廷批評政府啟動保就業計劃時「合埋對眼」，沒考慮各行業到底是艱苦經營，還是一直有賺，卻硬塞津貼給各大公司，而各類屋苑服務公司在沒有失業問題下申請保就業計劃，獲津貼近10億元。他強調，第一期津貼絕大部分落了公司的口袋，強調前線員工的就業雖然要保障，但小業主本來就不能不交管理費，卻得不到優惠，而物管、保安公司的股價在疫情期間更一直上升。 聯盟成員、民主黨莊榮輝指，他們經聯盟要求物管公司回饋，暫有不少成功例子，包括將政府津貼全數回饋業主，亦有部分按比例回饋政府。

民主黨要求屋苑服務業向全港業主回水。（余俊亮攝）

莊榮輝指，物管公司、保安公司、清潔公司及升降機保養商共4類公司，佔屋苑恆常開支超過六成，以物管公司為例，仲量聯行物業管理有限公司獲發最多工資補貼，獲補貼118萬元、排第2的高衛物業管理有限公司獲62萬元。

天平邨區議員郭㙟豐指，天平邨的物管公司昇捷管理有限公司有與法團商討，將津貼120萬元中，超過100萬交給屋苑。他指，該津貼回饋有如及時雨，因為屋苑本身亦有老化等問題，令屋苑暫時無需提升管理費。

耀安邨區議員冼卓嵐指，其物管公司恒益物業管理有限公司將保就業資助全數回饋至屋苑，但他指不少屋苑個案對於如何回饋欠透明度，不少管理公司向業主表示無意申請政府津貼，但最終都有申請。

小西灣富怡花園業主譚小姐指，他們的管理公司本身並無表示會申請津貼，直至在網上名單發現原來申請了41萬多元，而第二期基金有否申請仍不知道，因為法團不公開、不透明、不交代。

民主黨林卓廷。（余俊亮攝）

電梯維修公司獲津貼後新合約仍加價

大埔嵐山代表李小姐指，負責該屋苑電梯維修的其士集團，本已向政府申請了250萬元津貼，當他們要求今年9月新的合約凍結加幅，該集團仍堅持增加8%，後來簽了800多萬元合約，才向業主回贈一次性5萬元。她質疑，電梯維修業本來長期缺人，「何來需要保就業？」李小姐已就此事去信特首及勞福局，只獲回信表示有關公司確實沒有解僱員工。

李小姐質疑，維修公司的運作成本既已減低，新合約為何仍硬性加價，而機電工程署亦曾介入，認為大廈的電梯情況良好，曾促請其士與業主就合約問題談判。李小姐表示，由於他們的屋苑只有4年，暫未設立法團，由管理公司接受了其士的合約條款；問題在於屋苑的開支愈高，管理公司賺得的薪酬比例愈高，因此他們正考慮成立業主立案法團。