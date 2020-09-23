保就業二期｜8.2萬僱主獲批補貼　5600僱主違諾需回水4800萬元

政府今日（23日）公布，保就業計劃秘書處已通知第二批逾8.2萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼115億元，承諾受薪僱員人數超過48萬人。 而連同首批二萬名僱主，保就業計劃已向共約10.2萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及187億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約77萬名。政府會在發放工資補貼後，在保就業計劃專用網站公布有關僱主的名單和相關資料。 政府透露，今次申請有7%約5,600個僱主首期計劃時違規仍獲批第二期補貼，政府將於發放第二期補貼時直接扣除罰款。

累計承諾受薪僱員人數約77萬人

政府表示，「保就業」計劃秘書處已通知第二批超過8.2萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼115億元，承諾受薪僱員人數超過480 000人。 「保就業」計劃秘書處已透過電郵及手機短訊通知成功申請人。申請人可登入「保就業」計劃查詢網頁查看申請結果。

發言人稱，如申請人接受申請結果，需在通知發出起計兩天內透過查詢網頁確認接受結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。發言人又表示，連同首批2萬名僱主，已向共約102,500名僱主批出保就業計劃第二期工資補貼，涉及187億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約77萬名。政府會在發放工資補貼後，在『保就業』計劃專用網站公布有關僱主的名單和相關資料。

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被罰僱主主要因聘用人數少於承諾人數​

第二批獲得第二期工資補貼的82,500多名僱主中，有約5,600名僱主（7%）未能履行「保就業」計劃第一期的一或兩項承諾，即未有於六月或七月把補貼全數用於支付僱員工資，或在相關月份有支薪的僱員人數少於2020年三月無論當時有否支薪的僱員總數。

5,600名僱主中，約5,000名在六月及／或七月實際受薪僱員少於其承諾人數，但當中約4,300名僱主減少了一至兩名僱員。政府需要向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約4,800萬元，佔至今批出的第二期工資補貼0.4%，款項將在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

發言人重申，若秘書處認為獲批第二期工資補貼的僱主於補貼期內裁員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員，或重新聘請被裁減的僱員，或未能就其裁員提供合理解釋，政府有權取回該僱主第二期的全數或部分已發放的工資補貼。