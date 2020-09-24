報到時再被捕9月30日提堂　黃之鋒：不排除製寒蟬效應阻十一遊行

前香港眾志黃之鋒今日（24日）下午到警署報到時，再被警方以去年10月5日涉嫌違反禁蒙面法及非法集結被捕。他稱，港島總區公眾活動調查組表示，有需要即將拘捕他並作起訴，下周三在東區裁判法院聆訊。 黃之鋒指，聆訊的日子是10月1日國慶日的前一天，民陣打算在當天申請遊行，亦是在被扣內地12港人得知內地官方進一步行動前進行。黃之鋒不排除警方的做法，是為了製造寒蟬效應，令10月1日遊行的規模愈縮愈小。

黃之鋒表示，他在被捕後已就案件錄取書面口供，與及錄影盤問，警方期間向他展示了4條媒體片段，包括《香港電台》、《無綫電視》、《新唐人電視台》及《台視新聞》的報道。他表示，以往警方有自行拍攝的片段作為證供，今次卻只羅列了4條媒體報道片段，質疑警方正針對每次示威的片段找方法控告示威者。

黃之鋒相信，警方起訴他的其中一個明顯原因，是當局嘗試以「案件疊案件」的方式，限制抗爭人士離境。他呼籲社會不要放棄對抗爭者遭受打壓的關注，與及支援在囚的社運人士。

黃之鋒指，由包圍警總案到之後六四燭光晚會、今次反蒙面法示威，已是他自去年6月離開監獄後面對的第3宗起訴。他強調，自己比12名被扣內地港人、正在監獄服刑的抗爭者、因背包內有索帶而被判囚半年等人士，他面對的只是微不足道，自己無論如何都會繼續抗爭。