民主黨文宣引羅冠聰言論　黃之鋒炮轟　胡志偉：無將立場加諸於羅

傾向留守議會的民主黨印刷入屋文宣，向市民陳述支持留任的理據，其中引述已流亡海外的羅冠聰之言論，當中羅冠聰提到「進入與否，都不會引來國際的反彈…不會有任何國家政府、政客因為民主派延一年，或者全面杯葛，而轉變對香港以中國的態度。」 黃之鋒在社交網站發文炮轟民主黨，指民主黨在印刷相關文宣前，未有得到羅冠聰的同意，形容民主黨將該黨立場強加於羅冠聰，行徑令人失望。民主黨主席胡志偉接受《香港01》查詢時解釋，文宣只是引用羅冠聰的言論，並無將支持留守的意見和立場加諸於羅冠聰的口中。

民主黨早前印刷入屋文宣，向市民陳述支持留任的理據，其中引述已流亡海外的羅冠聰之言論。（黃之鋒fb）

黃之鋒：相信羅冠聰在單張派發後才知情

根據黃之鋒社交網站的貼文，民主黨引用多名民主派人士的言論，並以答問方式，解釋坊間對於去留的質疑。其中一條問題問到「棄守議會才符合國際期望？」民主黨回答指棄守議會沒有背叛國際戰線，指棄守立法會並非國際期望，旁邊則引用羅冠聰的言論，當中引述羅冠聰提到「進入與否，都不會引來國際的反彈…不會有任何國家政府、政客因為民主派延一年，或者全面杯葛，而轉變對香港以中國的態度。」

黃之鋒批評文宣明顯誤導公眾，以為羅冠聰支持議員留任，又指最離譜的是，民主黨印刷相關文宣前，未有得到羅冠聰的同意，從來沒有徵詢羅冠聰的意見。黃之鋒表示，他相信羅冠聰在數十萬份單張派送至全港各區後，方知道自己被出現在「支持留守議會」的政黨單張當中。

黃之鋒又狠批民主黨的做法行徑令人非常失望，「堂堂政黨可以未經別人同意，隨意引用其他政治人物的相片，把自己政黨的立場強加於一名流亡海外手足兼前立法會議員，對於這種做法與行徑，實在感到非常失望。」他表示已聯絡民主黨中委，該成員已向他表明往後不會再刊出有關內容，不過他認為「米已成炊」和造成了傷害，「數十萬份有羅冠聰樣子的民主黨單張已被送到全港公屋信箱，Damage is done(傷害已造成)。」

胡志偉回應指，單張只是引述羅冠聰就民主派去留與國際戰線的關係之看法，並非把支持留守的意見加諸於羅冠聰的口中。胡志偉強調，這個只是一個「Citation（引用）」，加上文宣並非選舉文宣，只要引用準確便可，他強調事前已多番叮囑負責同事確保相關引文準確無誤。對於黃之鋒指已聯絡民主黨中委，該成員已跟他表明往後不會再刊出有關內容，胡志偉表示中委會未有就事件作討論。

黃之鋒在社交網站批評民主黨印刷相關文宣前，未有得到羅冠聰的同意，形容民主黨將該黨立場強加於羅冠聰，行徑令人失望。（資料圖片）

林卓廷：引述內容不涉及羅是否支持留任



林卓廷隨後亦回應事件，指單張內有關羅冠聰發言的內容，是如實引述其公開發表的文章內容。林卓廷指，從政者討論重大公共政策，經常都會引述其他從政者、學者、官員或議員的意見，讓公眾知悉各方觀點，關鍵是要準確引述。



林卓廷指，羅冠聰在國際戰線的努力和付出大家有目共睹，認為羅作為在國際上努力的前議員，他對去留會否影響國際聯繫和關注的觀點十分重要，因此該黨直接引述了羅冠聰的言論，讓公眾參考，強調引述有關言論僅限於「去留會否影響國際聯繫工作」，並不涉及他是否支持留任。