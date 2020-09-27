民主派去留周二揭盅　民研樣本夠數　鍾劍華：明完成分析交報告

民主黨早前委託香港民意研究所就立法會去留進行民調，民調於本月21日展開，為期一星期。香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀今天（27日）凌晨在Twitter表示，已完成為期六天的民情紀錄。 鍾庭耀接受查詢時表示，研究所和中大民調中心已完成超過2,400個樣本，至於最終的樣本數字，需要待整理和分析數據後方能公布。他指研究所預計周一完成報告，周二由委托機構公布民調結果。 民研副行政總裁鍾劍華表示，研究所正分析相關資料，並撰寫報告，料明日（28日） 中午前，將報告交予委託方民主黨。

+ 2 + 2 + 2

收集工作提早完成 民研：願意參加者多

香港民意研究所與中大傳播及民意調查中心合作，受委託就議會去留進行民調，樣本收集工作較預期早一天完成。鍾庭耀今天（27日）凌晨在Twitter表示，已完成為期六天的民情紀錄，「完了！六天民情記錄了！」

鍾劍華接受《香港01》查詢時表示，已完成收集樣本工作，他表示未知實際樣本數目，因往往也會「做多少少」樣本。他解釋，在資料分析過程中，若發現有個案的資料出錯，便會將個案剔除，故會預留多些樣本，以免最終樣本數目不足。鍾劍華指，樣本收集過程順利，他估計原因是願意參與是次民調的人非常多。

鍾劍華表示，研究所正分析相關資料，並撰寫報告，料明日（28日） 中午前，將報告交予委託方民主黨。

按原定計劃，研究所原估計於明天（28日）完成調查工作，翌日晚上（29日）完成報告撰寫並提交予民主黨，料下周三（30日）委託方召開記者會，公布結果。如今提早完成民調工作，未知會否提早公布。《香港01》正就相關事宜向民主黨查詢。

鍾庭耀今天（27日）凌晨在Twitter表示，已完成為期六天的民情紀錄。（鄭子峰攝）

民主派去留問題，於陣營內仍未有共識。（資料圖片）

民主派未來一年去留問題引起社會爭議，民主黨議員本月初宣布，將按民調過半數決定去留，2400個樣本中，只會參考參與民調的15名民主派議員支持者的意見。民主黨、公民黨、議會陣線毛孟靜、工黨張超雄，以及社福界議員邵家臻等15名民主派議員，均表示會服膺於民調結果作為去留根據。

民調中，有一半問題以是否贊成「留任一年」的字眼為中心，另一半為是否贊成「辭職或離開」議會，民研不會發表任何中期報告，數據資料亦會封鎖，結果將於民調結束後由研究所和委託方公布。