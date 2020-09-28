抗疫基金｜財會通過240億元撥款　胡志偉動議倡派一萬　建制反對

立法會財委會今日（28日）繼續審議第三輪防疫抗疫基金，其中民主黨胡志偉根據會議程序37（A）條提出臨時動議，要求向全港永久性居民派發一萬元。早前提出《施政報告》向全民派不少於5000元的民建聯未有支持，建制派中除謝偉俊、自由黨鍾國斌及張宇人、實政圓桌田北辰未有投票外，全投反對票。 最終涉款240億元的第三輪防疫抗疫基金，以37票贊成、23票反對通過，涵蓋購買疫苗、支援受影響行業、延長失業綜緩特別計劃等。

財委會主席陳健波於下午3時劃線，工黨張超雄提出中止待續，他對抗疫基金未能幫助有需要人士表示不滿，批評政府未做好準備便尋求撥款；而最受疫情影響的長期病北患、外勞及安老院舍等，則未有得到支援。

公民黨郭家麒表示，最需要幫助的是失業及開工不足的市民，惟現在是「肥到著唔到襪」的超市得益。對於建制派多位議員都批評抗疫基金不足，郭家麒就著建制支持中止辯論，迫使政府回應訴求，「俾你哋攞埋彩都得」，批評無條件支持政府方案最對不起失業人士。

麥美娟著泛民「中止任期」

工聯會麥美娟發言稱支持泛民中止任期，「講到文件咁唔掂，個會咁唔掂，好似陳志全、朱凱廸咁唔撈（不續任）咪得，唔好喺議會晒時間」；又著郭家麒辭任去抗爭「攞彩」，「一邊話個會唔好，仲要繼續坐喺到，人哋會話你霸住個位」。

公民黨譚文豪反指麥美娟不用刷存在感，指建制派對抗疫基金的批評更兇狠，又引今早民建聯黃定光「爆粗」諷刺對方，「粗口都出埋啦，『粗口娟』，你又行咗去，鬥講粗口呀嘛，我買你贏呀黃定光㗎！」

工黨議員張超雄在會上動議中止討論，不滿抗疫基金未有協助有需要人士，包括最受疫情影響的長期病患者、露宿者及受精神困擾人士等，而外勞、碼頭工人宿舍及安老院舍情況擠逼，政府均沒有支援。他建議，政府開放社區中心或租賓館，讓無家者或有臨時住屋需要人士暫住。



經民聯盧偉國反對中止動議，指抗疫基金涉及購買疫苗及支援醫管局等急切措施，形容屬「救命錢」，指無論如何要通過撥款。