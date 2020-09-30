專訪｜十年回首　陳志全：不會自稱激進派　參政因泛民做得不夠好

立法會任期延長至少一年，民主派因去留問題鬧得熱哄哄，昨日（29日）公布的民調顯示，主張去留皆不過半，14名議員連同梁耀忠經政治判斷後決定留任。眾多議員中，人民力量陳志全（慢必）是少數一早表明不會留任的一員，但他一向對主留派「留一手」不出惡語。今日（9月30日）是慢必任期最後一天，《香港01》記者較早前專訪他，暢談八年議會生涯，以及十年從政之路。 由最初組建選民力量，至後來的人民力量，陳志全明言，從政並非基於任何計算，而是眼見當時的泛民主派表現令人失望，於是投入政治，並在機緣巧合之下親身參選。回顧8年的議會生涯，他自問「議會份內事都已做好」。談到議會抗爭，陳志全表示從來不會標籤自己為激進派，因為「激進」是一個相對的概念，源於民主派長期抗爭無效，他認為人民力量只是「在適當的時候，做當刻他們認為最適當的事」。 作為首名公開同志性傾向的立法會議員，陳志全坦言最大遺憾在於性小眾權益進展極緩慢，連性傾向歧視立法都遙遙無期。未來「暫別」議會一年期間，他希望專注經營網上平台，拍攝更多具資訊性、有流傳價值的片段。

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原只想搭「民主順風車」 2010年創「選民力量」為起點

訪問進行之時，陳志全仍在辦公室收拾藏書和雜物，房間頗為凌亂，仍有相當多物品未收拾，大概這亦是近年香港政局的寫照——所有事來得太急太突然，令人措手不及。

陳志全提到，參政其實也是一件很「突然」的事，自言原本不算政治活躍，只會參與六四晚會、七一遊行等，覺得搭「民主順風車」也不錯，別人推動改革，自己坐享其成。慢必在政壇的起點，源於不滿民主黨於2010年政改方案投贊成票，同年9月與一眾友好創建「選民力量」，決意於翌年區議會選舉狙擊民主黨（刻意與民主黨同區競選，旨在要後者敗選），因他覺得當時泛民政黨做得不夠好，而且有相當多選民對民主黨轉軚支持政改感到失望。

他又記得，「票債票償」這個口號是自己想出來的：「當時黨友問起，記者會後方背景用什麼佈置，我想到，大耳窿討債時會拿噴漆噴『欠債還錢』四個大字，於是我們也學起來，用『票債票償』，之後大家都用。」他指，當時人民力量狙擊民主黨的行為，放在今日一定被批評「鎅票」，但站在當日的時空，有相當一部分選民認為，違背當初的選舉承諾，比建制派更為「可惡」。「你批評他們（民主黨）都只是一次起兩次止，又沒有後果，他們是不會改變的。民主制度的內涵就是『你對他不滿，有得換人』，但如果沒有選擇，（民主派）都是會繼續（沉淪）。」

往後的發展大家都知道：選民力量與社民連分裂出來的黃毓民、陳偉業等人合流，於2011年成立人民力量，旨在於同年底區選狙擊民主黨。翌年立法會選舉，人力贏得3席，包括陳志全，但後來黃毓民退出人力，成為本土派「開荒牛」之一，2016年後，人力在議會內只剩下陳志全一人。

慢必的辦公室門口，放有一張2012年立法會選舉宣傳單張。（林劍攝）

談激進派：不會自稱激進 只做「合理」的事

於慢必執拾期間，記者留意到辦公室門口的單張：8年前陳志全夥拍袁彌明出選新界東，當時人民力量仍是被視為最「激進」的政團。海報的兩旁，有當時人民力量兩名立法會議員黃毓民和陳偉業。如了解民主派板塊變動的歷史，或會感到唏噓。

談到人力，陳志全坦言很多人覺得人民力量等同激進，但個人從未以激進派自居：「激進派是一個相對的問題，以前傳統泛民是溫和派，我們相對會做議會抗爭，就被叫作激進派；在以前，議會內講句粗口都被當成激進，現在（講粗口）已不是新聞。但你問我，我們也覺得自己的行為未算激進，我只覺得是『合理』，坐以待斃才是不合理，所以我才要走出來，做當刻最適合的事。」他又憶述：「有些朋友形容，我就像『惡人谷內的書生』。」亦即在激進政團中，扮演較斯文的角色，不會惡形惡相。

曾被稱「惡人谷內的書生」

慢必表示，議員在議會內如何抗爭，從來視乎當刻的需要和主題，正如黃毓民於2008年在立法會內向時任特首曾蔭權扔香蕉，因其當時爭取的是提高免審查生果金，「掟蕉」亦自此成為議會抗爭的起點。陳志全認為，沒有人一開始就會想抗爭，但相比起傳統民主派長期抗爭無效，投票輸了後只能說「民主最黑暗的一天」，一些被稱為「激進」的行動，在政治現實上不可能排除。「投訴你會理，也用不著勇武；和平示威有用，怎會有衝突？這是一個互動的過程，政府才是掌握主導權的人。」

自從傘運後本土派興起，「最激進抗爭者」的地位已由熱血公民、後來的本土民主前線等黨派取代，作為昔日的激進派，人民力量一度有光譜模糊化的情況。陳志全坦言，隨著政治撕裂日益嚴重，以前只有少數人會做的激烈抗爭行為，變成大部分民主派都會做，甚至有人會為了凸顯獨特性「鬥激」，但他不會刻意參與這些比較，「可能以前只有你拉布，但有人會覺得，現在這些事其他人也可以做，如果在你和大黨之間找不到一個分別，那我投大黨就行了，不用投你。但這從來不是我所想，我在這方面的政治計算不多。我算是『獨行俠』，認為對的事就會做。」

陳志全等人於2010年9月20日成立選民力量，成為其政治生涯的起點。（陳志全fb專頁圖片）

回應激烈抗爭：自劃紅線才是最可怕

去年的修例風波，改變全個香港社會面貌，就連立法會大樓自身，也成為暴力衝擊的目標。陳志全表示從來沒有叫別人使用暴力，但認為「暴力」只是表象，真正問題在於理性溝通的失效。「我還是那個觀點，如果好聲好氣做得到，哪裡需要勇武？正如（藍絲打人時）如果報警有用，怎可能會有人冒巨大法律風險『私了』？」他認為，很多事情是互為因果，一隻巴掌拍不響，單方面譴責一個陣營暴力，實際意義為零。

但無論如何，激烈抗爭的客觀結果，是雖然成功迫使政府撤回《逃犯條例》修訂，但換來更為強硬的武力鎮壓，以及北京直接實施《港區國安法》。對於這點，會否覺得去年示威者行為過激，又或者覺得自己應該多加規勸？

陳志全回應指，往回看「如果當日怎樣，今日就不會怎樣」是沒有意義的，因為所謂「紅線」，沒有人知道具體在什麼地方，站在威權管治的角度，任何事都可以是紅線，但如果事事都怕「越線」，那就什麼都不用做，而最可怕的紅線，是每個人心中自劃的線：「這是一個博弈的關係。如果不斷去猜測紅線，然後全部躲在這裡，什麼都不敢超越，這是白色恐怖、赤色恐怖。其實最有效的管治就是不用立（國安）法，但你自己很聽話，因為你恐懼『激怒』對方，比法例做得更多，做得更保險、更保守。這種想法（害怕抗爭引來鎮壓）就是會令你不做、恐懼，以前我也不夠狠心、不夠決絕，多點一次人數也覺得不太好，不夠狠心。其他議員內心也會有這種矛盾，是否做到最盡，還是留下情面。但你不做到最盡，他們（建制派、北京）也會愈來愈過份。」他指，如果將「更多嚴刑峻法」的責任，歸咎於受壓迫後反抗的人，這是怪罪受害者。

自問議會表現「交足功課」 嘆或有議員「未盡全力」

任職兩屆議員，慢必評價自己的工作表現為「對得住自己、對得住選民」。他自評，在出席率、修正案、發言等表現上，相對其他議員做得更足，「鬥心」也很足夠。陳志全自言，在議會內他不算最聰明的人，但自問比不少民主派議員做得更上心、肯學肯試，肯花時間鑽研議事規則：「八年來的感覺是，我不算聰明人，有其他議員應該比我更聰明，有專業知識、有經驗，有的自小從政，但我坐下來後又發覺：咦，不對。明明你比我聰明、經驗比我豐富，但為何你做得沒有我好呢？要麼你未盡全力，或者你是『滑牙』（指螺絲變形後不能再扭緊）了，沒了那股衝勁，覺得有得做，不會輸就算。」

因此對於議會工作，陳志全會用四個字形容：豐儉由人。議員投放多少心力在議會中，完全是個人選擇。「立法會會議你出現一秒鐘，也算是出席，十八個委員會你加入十八個還是四個，沒有人強迫你，也可能沒有人理會，對你的評價、民望、支持度、得票，未必有很大的影響，這只是對自己的交待。八年來，如果你問我成績表如何，我覺得是對得住自己、對得住選民。大家講到議會仍很有價值，當然是有的，但這些人是否做到要做的事（議會抗爭），不是說成果，是指付出。當我問可否確保有百分之九十出席率，每個民主派去問，如果這問題也答不到，還如何跟別人說議會抗爭？議會抗爭第一個條件，就是你要在議會中，才能議會抗爭。出席率只有百分之七十，還怎樣議會抗爭？」不過，陳志全亦承認自己投放在議會的時間較多，在地區工作上做得不夠，未來需要改善。

訪問之時，慢必正執拾辦公室。（梁鵬威攝）

盼未來一年經營網上平台 流傳後代

陳志全決定不留任，外界關注其未來一年的工作路向。他坦言，現時未有詳細的計劃，但總體而言有三大原則：一、不要令香港人死心；二、不令淺黃的人走向藍營；三、國際社會繼續關注香港。初步而言，他會繼續在網上平台上載片段，監察議會運作，提供一些知識性的內容，如介紹議事規則的運用，讓日後有意參選的人多一點參考；長遠而言，他想再進一步介紹文化知識，例如《紅樓夢》、其他電影的導讀等。他承認：「即日的時事評論，即時市場價值一定會較高。但除此之外，我也想做一些有流傳價值的內容，不一定是硬性的政治內容，這反而可接觸更多受眾。」

訪問進行之時，民主派去留民調結果尚未出爐。陳志全提到，如果民主派有十多名議員離開議會，初步計劃和其他民主派原任議員、初選出線人籌組議政平台，形成一個類似「新民陣」，將本地政治一部分重心，由議會內轉移到議會外。「做議會新聞的人，不能單向（報道），每日報完一個政策，也要去找這個議政平台的人平衡表達。」民主派最終決定留任，陳志全接受查詢時補充，他、朱凱廸和陳淑莊寥寥三人，力量十分有限，具體工作稍後再向大家更新。

陳志全提到，人民力量副主席、「快必」譚得志近日被警察以涉嫌「煽動罪」拘捕並還柙至今，對他的工作構成一定影響：「快必在人民力量中，行動力是最高的，沒了他，行動力會打了一個大折扣。所以在人民力量的層面上，我要顧多一點。」他表示，本身人民力量主席一職，下屆很可能由快必接任，快必被捕後，慢必需要顧及的黨務多了，亦需要暫代對方出席社區「健康講座」，工作量有所增加。他又坦言，自己是否連任並不重要，本身只預期多做一屆至2024年，個人最大心願反而是譚得志當選。

不過慢必坦言，一年的時間其實很短，現時他嚴格而言只算「暫別」議會，待明年3、4月，整個政界都要重新進入選舉狀態，屆時不論他是否參選，如果參選能入閘也好，不能入閘也罷，都已是全新的政治局面。

去留民調揭盅，民主派決定留任。（盧翊銘攝）

最難忘「網絡23條」 遺憾同志權益未有突破

被問到議員生涯中最難忘一役，陳志全不假思索直接回答，是反對俗稱「網絡23條」的《2014年版權（修訂）條例草案》一役。他指，一開始時自己也覺得難以阻止，但整個過程由推動、醞釀、討論戰略分工，到最後成功拉倒，他形容為一個「由不可能變成可能」的過程，甚至認為是議員生涯中的「代表作」。

不過慢必提到，近年來政府愈來愈不尊重立法會，尤其民主派的意見，夠票就過，這同時導致民間愈來愈不信任議會。所以2014年反新界東北發展撥款期間，有建制派表示怕示威者衝入立法會，他向對方表示，其實民主派一樣擔心安全，因為示威者不信任的是整個議會，可能不會理會是民主派還是建制派。

至於議員生涯最大的遺憾，是性小眾權益未有突破，連性傾向歧視立法都未能開展。陳志全表示，今屆立法會只有他一人在單打獨鬥，建制派則有「四大天王」周浩鼎、梁美芬、何君堯、邵家輝輪流出來反對；民主派其他議員即使理念上支持，也不一定花很多心力研究和推動，「近年香港問題太多，性小眾議題大家關注的空間很小」，政府對此亦嘆慢板，每每要等司法覆核案敗訴後，被迫之下才往前走一小步。

最後慢必寄語香港人，在大時代下不要放棄：「雖然我們短時間內未必會贏，但只要我們不認輸，還是有贏的機會。不要放棄，不認輸，繼續在自己的能力範圍內，你能承擔的風險後果之內，多走一步。」