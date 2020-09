民主派去留民調今日(29日)公布結果,基於支持與反對留任者均未過半數,19名民主派議員決定留任。公民黨陳淑莊則表示,因個人理由不會續任。 早前已公布不會留任的議員陳志全表示,尊重民主派的決定,不會再加批評,對各人表示祝福。他又在社交網表示,對陳淑莊的決定感到驕傲。

▼去留民調揭盅 民主派決定留任▼

陳淑莊公布不會留任後,連同朱凱廸及陳志全,將有3名民主派立法會議員離開議會。陳志全回應記者查詢時提到,不會批評別人去或留的決定,只能表示祝福。他指,由第一天決定不留任起,就秉持一個大原則,不論是留或走,都請用行動證明自己的決定是對的,答允了的議會抗爭,就應盡量做。

陳志全其後於社交網站分享一張他和陳淑莊的合照,內容為他於2010年五區總辭行動中,幫助陳淑莊宣傳。陳志全寫道:「認識陳淑莊是因為『五區公投』,十年前我仍未參政,第一次為立法會選舉做義工。We are proud of you for the decision(我們為你的決定感到驕傲)!」

陳志全貼出合照,表示對陳淑莊決定感到驕傲。(陳志全fb圖片)