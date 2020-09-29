林鄭：社交距離措施周四後大致維持　正研內地港人回港免檢疫

民間人權陣線日前遭警方反對10月1日舉行遊行，公眾集會及遊行上訴委員會昨日(28日)駁回民陣上訴，民陣召集人岑子杰指上訴失敗反映特首林鄭將抗疫變打壓反對聲音的工具。林鄭月娥今日（29日）出席行政會議前會見傳媒，料被問及有關事件。

【10:16】有關陳同佳案，記者問到政府根據什麼理據為陳同佳提供安全屋，如陳一直沒有去台灣自首，是否會一直為其提供保護。林鄭回應指，警隊如何去處理，她不會公布。

【10:07】有記者問及有關台灣殺人案，潘曉穎母親接受傳媒時表示，政府不應給予陳同佳住安全屋。另外對於警方修改警察通例，事前並無諮詢記者，此舉是否代表政府和警方進一步打壓記者。

林鄭回應指，政府一直尊重新聞自由，又指早前為方便記者採訪，亦將舉辦行會前的記者會轉至會議廳，避免在採訪中帶來交叉感染的風險。她又指，政府三年前開放政府新聞處發布系統，讓網媒可以採訪。

林鄭強調，希望大家理解記者在採訪中有限制，如在混亂過程中分辨「邊啲係記者，邊啲進行緊採訪」，強調警方做法相當客觀、開放、一視同仁，並不是打壓和自行篩選。她又提及，現時在發布系統中有206間傳媒，同樣納入警察通例中的記者定義，認為做法適合。林鄭希望，傳媒可以緊守崗位、各司其職，帶市民帶來持平的新聞報導。

建造成本降效益高 1,700億新工程過半已招標

【10:00】特首林鄭月娥表示，在昨天的財委會聽到建造界相關議員的失業情況，政府已與發展局商討，如何令建造界的情況更快復甦，她指政府在建造界別投入的金錢多，但受失業的打擊也特別高，該業界的失業率已達11.1%。她認為可以加快工務工程的進度，同時可作為逆周期措施，又指工務工程可滿足社會需要。林鄭指出，政府每年在工務工程投入了超過一千億元，亦有房委會、港鐵鐵路拓展、醫院擴展、大學設施等工程。她認為，隨著經濟下行，建造成本下降中，招標價錢亦下降，在這個時間加快工程進度，成本效益能增加。

林鄭表示，配合立法會復會，將會有工程「上馬」，政府會在爭取通過撥款時，同時進行招標，不過一定會待立法會批出撥款，才會開始工程。又指為了工程可雨露均沾，讓大小型承辦商也可以做，發展局將工程分為易於管理的規模，分組批予不同諮詢公司。林鄭指，除了地區改善、山泥傾瀉工程外，政府亦要求房委會、科學園、數碼港加快工程進度，同時加快推行樓宇更新大行動2.0的工程，亦會為私人工程可簡化審批程序。她指，對於其他行業，也會按推行建造業新措施的精神推動其他行業復甦，令就業問不題會急速惡化。

【09:51】林鄭月娥表示，今日是全港中小學、幼稚園恢復面授的日子，相信一切都會順利，但當然大家都要保持警覺，更加注重個人衞生，而這也標誌第3波疫情進入相對平穩的狀態，過去一周源頭未明本地個案只有1宗，但當然不可掉以輕心，只要有一個未明源頭個案，都有群組爆發的風險。

她預告，10月1日到期的一系列的限制社交距離措施，相信要大致繼續，待會行會將討論並決定，稍後食物及衞生局局長會交代。林鄭又提到，疫情中個人及企業都受嚴重打擊，很高興昨日立法財委會已通過政府對第三輪防疫抗疫基金的撥款申請，涉及240億元。

林鄭指，留意到在立法會討論中，不分黨派議員都提出一些意見，認為基金攸得不足夠，仍有被遺漏的群組，但正如其他同事已解釋過，經幾次動用公帑後，三輪基金前後已動用3,000多億元，公共財政承擔上有一定限制，因此稍後的施政報告預料也不會有大量涉及動用公帑的政策，政府會著重革新經濟，促進香港經濟早日復甦，以及融入國家發展，各政策局及部門會即時啟動相關工作。

對於議員在議會內提出的問題，林鄭表示已要求政務司司長審視相關議題，留意到有議員比較希望經濟早日回復，她指政府是兩條腿走路，一方面會逐步放社交距離，但今日仍不是大幅放寬時刻；此外，政府會逐步恢復中港兩地人員往來，已積極和內地和澳門跟進，通過檢測結果可以豁免14日強制檢疫，希望中港澳三地往還正常化，旅遊氣泡工作也在進行。

至於有議員提到，如不能一次過放寬，或許可以讓身處內地港人先行，容許他們通過檢測，回港後不用檢疫，她指這建議合理，現時這工作已進入研究最後階段，因仍需要一些法律上的配合。