林鄭月娥凌晨發文支持警方修訂傳媒代表定義　記協極度失望

警方日前公布修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，特首林鄭月娥今日（25日）在社交網站發表帖文，表示警隊採用政府新聞處新聞發布系統（GNMIS），「這個客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是『傳媒代表』，為他們在警隊行動中提供特別安排」。 香港記者協會發聲明，表示極度失望，認為林鄭月娥明顯淡化有關措施對香港新聞自由的危害，同時顯示她未能掌握業界的憂慮。

多個傳媒工會和傳媒代表不滿警方日前修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義。（資料圖片／鄭子峰攝）

林鄭：認可傳媒可入封鎖區 記協：警方可任意篩選

特首林鄭月娥凌晨在社交網站發表帖文，表示警隊採用新聞發布系統「這個客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是『傳媒代表』，為他們在警隊行動中提供特別安排」。帖文提到，被認可的傳媒可進入封鎖區內採訪，可在特別位置攝影，一如獲安排出席記者招待會或出席活動做採訪，並反問「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

記協發聲明表示極度失望，認為林鄭月娥明顯淡化有關措施對香港新聞自由的危害，同時顯示她未能掌握業界的憂慮。記協重申，警方修訂「傳媒代表」的定義後，持記協或攝影記者協會會員證的人士，不再符合有關定義。《警察通例》亦沒有清楚界定何謂「國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構的人員」。記協認為，警方可任意篩選「合資格」傳媒進入他們劃設的封鎖區，而其他傳媒則被摒諸門外。

記協主席楊健興，促警方立即撤消安排，透露正諮詢法律意見，不排除會提出司法覆核。（鄭子峰攝）

記協批評警方封鎖區愈來愈廣

聲明提到，警方過去一年多在公眾地方及衝突現場劃設封鎖區，範圍愈來愈廣，封鎖範圍外的傳媒難以全面拍攝、觀察及報道，變相剝奪公眾的知情權。記協批評，警方濫用封鎖區之餘，現時進一步以行政手段限制傳媒的採訪自由，目的昭然若揭。

記協表示，警方單方面修訂《警察通例》令本地業界不滿，亦引起國際關注，國際記者聯盟及香港外國記者會等組織均反對。記協指出，特首既一再保證《基本法》對香港居民享有言論、新聞、出版等自由的保障不會改變，期望特首能夠懸崖勒馬，立即指示警方撤回修訂。

警方日前修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構。