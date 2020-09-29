警改傳媒代表定義　林鄭否認警打壓或篩選記者　拒評利君雅事件

警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義惹來爭議，行政長官林鄭月娥今早（29日）出席行會前見記者，她稱政府一直尊重新聞自由，3年前已開放新聞處的新聞發布系統，讓網媒加入，至今發布系統已有206間傳媒，認為警方修改傳媒代表定義做法適當。 林鄭又指，希望大家理解記者採訪時有限制，如採訪現場混亂，警方有需要清晰釐定傳媒身分及識別採訪工作，「邊啲係記者，邊啲進行緊採訪」，強調警方做法相當客觀、開放、一視同仁，並非打壓和自行篩選記者。

林鄭指，希望大家理解記者採訪時有限制，如採訪現場混亂，警方有需要清晰釐定傳媒身分及識別採訪工作。（盧翊銘攝）

有記者問到，新聞處發布系統註冊的約200間媒體中，有106間是甚少在本港採訪的外地媒體，質疑以此辯護警方篩選部分媒體的決定是否有說服力。

林鄭回應指，政府新聞處有既定平台給傳媒查閱資訊，讓大家申請加入平台，自她上任後開放給純網媒以來，也有30多間純網媒申請，亦歡迎各媒體繼續申請，平台是客觀、開放、一視同仁。

林鄭指，對利君雅被延長試用期一事沒意見、沒有評論亦不掌握事件，又指行政長官不會干預和過問部門確認升遷調職的安排。（港台影片截圖）

利君雅被延長試用期 林鄭：不干預部門升遷安排

對於港台記者利君雅被延長試用期，有記者在記者會上問及，利君雅在7.21襲擊後問特首「可唔可以講人話」、「瞓唔瞓得著」，之後遭投訴，質問是否因為這些指控令特首「瞓唔著」，所以要對其「報復」。林鄭表示，港台是公營機構亦是政府機構，強調事件是政府部門管理公務員的措施，有部門管理層處理，她對此沒意見、沒有評論亦不掌握事件，又指行政長官不會干預和過問部門確認升遷調職的安排。