民調揭盅泛民決留任　鄭松泰續留守議會：未來一年為同道做得更好

民主派去留民調結果揭盅，支持留任和離任的人均不過半，支持留任的受訪者較支持離任稍多不足2個百分點，19名民主派議員最終決定留任，留守議會一年。 熱血公民立法會議員鄭松泰曾表示，若民調結果逾半人反對留任，所有泛民直選議員總辭，他也會跟隨離開議會。鄭松泰今天（29日）接受《香港01》查詢時表示，按現時結果，泛民直選議員不會全體總辭，他也會按早前的承諾，留任議會一年。

鄭松泰今天（29日）接受《香港01》查詢時表示，按現時結果，泛民直選議員不會全體總辭，他也會按早前的承諾，留任議會一年。（歐嘉樂攝）

鄭松泰批政府以「瘟疫政治」壓制人民自由



對於有聲音指民調的設計實為泛民留任鋪路，鄭松泰接受查詢時表示，不會以陰謀論和輸打贏要的角度看待這個問題。鄭松泰認為，泛民主派作為現屆議員，應履行自己的政治責任，向社會和支持者講清楚自己的政治判斷。

他續指，總辭與否屬政治決擇，不應單單以民調作為唯一指標決定去留，認為泛民越是強調透過「越客觀、越有代表性」的民調作為決定去留的單一指標，結果只會進一步撕裂民主派，「只會令（民主派）大家打大交」。

留任議員一年，鄭松泰表示，工作計劃沒有改變，他形容全球進入經濟蕭條的時代，全球專權政府以「瘟疫政治」壓制人民自由，在此情況下，希望有更多時間、空間，為理念相同的同道中人做得更好。

鄭松泰在八月率先表明有意留任，指2016年梁天琦被DQ、2017年政府DQ羅冠聰等4人時，才是民主派總辭的最佳時機，現時再提出總辭是「錯時空」和不著邊際。鄭松泰又指，若以「原教旨」角度主張杯葛「非民主選舉」，便不應只討論延任一年的立法會，而是全面杯葛香港兩級議會選舉，因立法會選舉一直存在功能組別，區議會選舉也是在香港選舉建制框架之中。