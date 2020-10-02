拆局｜陳同佳終敲定自首日期　為「一男一女」解政治炸彈

陳同佳自去年10月出獄以來，一直未赴台自首，屢被質疑是否有心承擔罪責，連帶一直與陳同佳聯絡的聖公會管浩鳴牧師，都受到拖累。 如今陳同佳自首有期，這不單純是一個法律問題，更是一件影響橫跨兩岸三地的事件。按照目前政治形勢，陳同佳自首至少對特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強有利，為二人各解下一顆危險的政治炸彈。但在台灣對岸立場，蔡英文政府將會面對一個兩難情況…

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林鄭被質疑忘記「初心」 陳同佳自首可解困

陳同佳涉在台灣犯案後潛逃回港，因涉嫌洗黑錢被警方拘捕，於警誡下承認殺害女友潘曉穎，但法律上香港無法處理。眾所周知，特區政府後來以此事為引子，建議將《刑事事宜相互法律協助條例》和《逃犯條例》訂明不適用於「香港與中國其他部份」之間的條文刪除，成為往後政治矛盾和街頭暴力衝突的導火線。

在法律上，香港法律無法處理陳同佳，但從政治觀感而言，如果陳同佳一直在港逍遙法外，對於林鄭月娥而言邢言亦「唔好睇」。亦因如此，去年10月，陳同佳因洗黑錢案服刑完成出獄，其後表示有意前往台灣自首，林鄭說起此事時提到，這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局」。

過去一年，陳同佳一直未落實赴台，管浩鳴每隔一段時間就被催促一次，更有網民開設專頁揶揄陳同佳「無心情，唔去住！」諷刺他無心自首。自9月起，潘曉穎母親多次受訪控訴陳同佳至今未自首，批評林鄭沒有認真幫助潘家，林鄭於公開場合，亦不斷被記者問及陳同佳案的問題，但林鄭坦言陳同佳在香港法律上已是「自由人」，又慨嘆每次回應都會令潘太情緒波動。

修例風波已搞至滿城風雨，如果連「初心」陳同佳都處理不到，肯定成為林鄭政治生涯的「污點」。陳同佳終於自首，林鄭當場樂見其成。

林鄭曾慨嘆，每次回應陳同佳案都會令潘太情緒波動。（盧翊銘攝）

警方免卻尷尬

至於站在警方立場，處境同樣十分尷尬。陳同佳至今仍然住在警方提供的安全屋中，但近日潘太質疑做法不當，

立法會議員許智峯更質疑陳同佳不符合《證人保護條例》的證人資格。不過，陳同佳被認為是引發修例風波的「源頭」，的確有一定的人身安全風險，而且他身處安全屋的目的是什麼？最大可能只是等待出發自首，如果一心逃避刑責，恐怕警方亦不可能無了期提供保護。

林鄭被問及相關議題時，只重複表示不會評論警方的具體行動，尤其涉及資源的分配。對於警務處處長鄧炳強而言，這也是一個尷尬狀況：到底是應否繼續保護陳同佳。既然陳自行赴台，警方也減少一個可被質疑的地方。

蔡英文政府如何接收陳同佳，備受關注。（中央社）

台灣當局的兩難：如何處理陳同佳？

不過站在台灣蔡英文政府立場，陳同佳自首也為其帶來一個「燙手山芋」。對台灣當局而言，不處理陳同佳則無法彰顯公義，如其一直所說的「隨時來投案」不符，可是實際處理起來，又會出現一項兩難處境：始終陳同佳涉嫌干犯殺人罪，又變成一個極受爭議人物，能否提供公平、公正審訊，備受關注。

這或在一定程度上解釋了，為何台灣對於陳同佳態度有少許「曖昧不明」。雖然官方一直表示會積極處理，設立單一聯繫窗口，但目前尚有多項細節未敲定，包括台灣會否派人來港、入境問題等，還看台灣方面如何接招。