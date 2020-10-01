政圈風聲│授勳名單暗藏政治密碼？立法會主席去向惹關注

特區政府今日（1日）公布一年一度的授勳名單，現任立法會主席梁君彥，獲頒最高榮譽大紫荊勳章。自回歸後，歷任立法會主席包括范徐麗泰及曾鈺成，都曾獲此殊榮，因此梁君彥授勳實在不屬意料之外。但外界就有傳言，中央頒授獎勳予梁君彥，其實暗藏玄機。 回顧歷史，范徐麗泰及曾鈺成分別於2007年及2015年授勳獲頒大紫荊勳章時，都至少在任兩屆立法會主席，並同樣在立法會生涯結束前一年獲頒勳章。而值得留意的是，梁君彥自2016年出任主席，僅一屆已經獲授獎勳。到底大紫荊勳章與立法會主席之間有何微妙關係？

政圈有風聲指，中央有意換走梁君彥，傳言中接替立法會主席的候選人，包括有陳健波、葉劉淑儀、李慧琼等，每一位當選主席都毫無懸念。（資料圖片）

梁君彥本身自2004年起出任工業界（第一）功能組別議員，多次在無競爭下再次連任，因此競逐立法會主席時曾被質疑無民意基礎是「零票主席」。外界有指梁君彥已意興闌珊，希望下屆有人「接棒」。而在今屆立法會會期結束後，梁君彥受訪時，曾表示「當然想休息」，未決定是否再參選，也要與家人和業界商討。

當時政圈內亦有風聲指，中央有意換走梁君彥。而傳言中接替立法會主席的候選人，包括有陳健波、葉劉淑儀、李慧琼等，主席換人可謂毫無懸念。但最後關鍵一刻，梁君彥選擇報名參選立法會選舉，惟未有表態會否爭取連任下屆大會主席。

時而勢易，政府以防疫為由取消原定9月舉行的立法會選舉，全國人大常委會決定現屆立法會延任不少於一年，以解決立法會真空期，梁君彥也「自動」延任立法會主席。

回顧當刻突然再報名參選的時機，政界亦有懷疑，是否北京早已決定讓梁君彥在此非常時期續任主席，以免人事變動令局勢增添變數。