陳同佳案｜陳同佳10月內赴台自首　移交安排有三方案

《香港01》今早（2日）率先報道，台灣殺人案疑犯陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理回台自首安排，期望10月份內成行。 由於香港及台灣兩地僅有司法互助而沒有引渡條例協議，陳同佳以甚麼方式到台灣自首現時仍然未有細節。《香港01》現列出三個陳同佳可能採用的方案，三個方案各有優劣，但仍需要港、台相關部門配合才能夠成事。

由於香港及台灣兩地僅有司法互助而沒有引渡條例協議，陳同佳以甚麼方式到台灣自首現時仍然未有細節。《香港01》現列出三個陳同佳可能採用的方案，三個方案各有優劣，但仍需要港、台相關部門配合才能夠成事。（余俊亮攝）

陳同佳自首的方案一，是台灣當局派執法人員到香港機場，但不進入到香港境內，避免有跨境執法之嫌。台灣執法人員可陪同陳同佳乘搭如中華航空、長榮航空等於台灣註冊航空公司的航班。當該航班離開香港領空，台灣執法人員即可依法拘捕。事實上，去年陳同佳出獄時，特區政府及台灣政府亦曾就陳同佳自首的安排隔空回應。蔡英文政府曾指出「只有逮捕沒有自首」，陸委會則提出方案，要求特區政府協助台灣當局赴港帶回陳同佳，同時按照司法互助請求書中要求，向台灣當局提供認罪書、庭訊口供等資料。惟港府當時發聲明回應表示，認為有關做法等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

另外一個方案，是由特區政府派員陪同陳同佳到台灣，眾人可以乘搭國泰航空等香港註冊的航空公司的航班。當航班進入台灣領空，或者航班降落至台灣後，再由台灣執法人員拘捕。但此方案與蔡英文政府「只有逮捕沒有自首」立場相違背，而且由特區政府人員例如警方陪同陳同佳赴台，港、台執法人員如何配合亦需要兩地政府磋商，惟陳同佳出獄接近一年，雙方仍然未能就此達成共識。

陳同佳自首的最後一個方案，是陳同佳自行選擇陪同人員，例如管浩鳴牧師，並購買機票到台灣，並自行聯絡台灣當局預約被捕。惟此方案意味着陳同佳赴台全程沒有任何一方執法人員陪同，過程充滿變數，而且亦要考慮同機乘客感受，故此此方案機會最微。