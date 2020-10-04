國安法實施3個月　容海恩指「光時」屬顛覆政權　管有標語同違法

《港區國安法》在香港實施3個月，新民黨立法會議員容海恩出席港台節目《城市論搞》時指，「光時」口號屬顛覆政權，直言：「『光復香港』係咪畀一啲人重奪一啲政權，令我哋中央唔可以管理我哋香港、管治我哋香港？」本身是大律師的容海恩指，管有標語也算屬違法，指「管有」和「製作」標語「差唔多」。 公民黨黨魁楊岳橋反駁容海恩的說法，直言「就咁死得，下下都帶上法庭。」楊岳橋批評《國安法》內容過於蒙糊，由立法至實施只有數小時，警方在執法時亦不了解條例。

容海恩認為，管有標語也算屬違法。（梁鵬威攝／資料圖片）

容海恩：為何需立法「心知肚明」

容海恩指，去年的反修例運動中，財產、公司和地鐵站被破壞的情景歷歷在目，港人心知肚明為何《國安法》需立法。容海恩認為立法後可止暴制亂，疫情和《國安法》令市面客觀上回復平靜，又指經過去年6月至12月的反修例及隨後爆發的疫情，若沒有國安法，市民的生活無法回復正常。

對於國安法條文被指過於模糊，容海恩認為法例「寫得好清晰」哪四大罪行需要懲治。她提到標語「光時」顛覆政權，「我哋之前講『光時』，『光時』係咪令我哋顛覆香港、顛覆香港政權同顛覆中央政權呢，我覺得係會喎，如果去問咩係『光復香港』，『光復香港』係咪畀一啲人重奪一啲政權，令我哋中央唔可以管理我哋香港、管治我哋香港？」

她又認為，管有標語也算屬違法，指「管有」和「製作」標語「差唔多」。楊岳橋反駁：「管有一個BB（嬰兒）同製作一個BB（嬰兒）都唔同啦。」容海恩則指，警方以《國安法》拘捕一個人時可能已掌握其他資料，並非只因在身上搜出標語。

容海恩又指，若市民被搜出「光時」等標語而被控《國安法》，案件便交由法官處理，被捕人可向法庭解釋，認為這是被捕人的人權。楊岳橋反駁容海恩的說法，直言「就咁死得，下下都帶上法庭。」

楊岳橋在節目上指出，一些標語、口號、貼紙已被警方視為危害國家安全，十分荒謬，又批評「由亂轉治」的講法，指社會平靜是因疫情爆發，警方拒批遊行、集會令市民無機會表達對施政的不滿和意見。他又批評國安法太過模糊，質疑警方在執法過程並非真正明白和理解法例。

楊岳橋在節目上指出，一些標語、口號、貼紙已被警方視為危害國家安全，令人感到荒謬。（羅君豪攝／資料圖片）

黃國：《國安法》是有牙老虎

工聯會理事長黃國指出，《國安法》在香港已明顯看到作用，令社會變得穩定和平和，又指法例並無追溯期、針對四大罪行，劃下政治紅線和底線，市民應自我遵守法例，不應挑戰法例，形容《國安法》是有牙老虎，只針對小數人。

民權監察成員沈偉男指，執法部門未必清晰理解法例內容，質疑警方在公眾活動時舉「紫旗」時也不知為何而舉，可能當時只是聽到零星口號和音樂。他指《國安法》的寒蟬效應已在香港出現，若管有標語並無展示但已違《國安法》，做法抵觸國際人權標準。