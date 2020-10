港版國安法｜湯家驊：沒有國安哪有秩序　遊行示威受限只因疫情

港版國安法由6月30日實施至今逾3個月,截至9月28日,最少28人以涉嫌違反危害國家安全的行為和活動被捕。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早(4日)電台節目指,香港在國安法實施後,生活回復正常,沒出現大規模拘捕,亦沒有傳媒被關閉,而市民繼續公開地批評中央政府及港府,被捕人士繼續獲准保釋。

他稱遊行、示威除了因為疫情,沒被施加額外限制,認為港人由基本法所保障享有的自由不變。

湯家驊又指,「自由與國家安全不能並存」的概念既陳舊又有誤解,又指美國人應該對此最清楚,引述美國前總統羅斯福指「沒有秩序的自由,與沒有自由的秩序同樣具破壞性。」他續反問:「如果沒有國家安全,哪有秩序?」(Where is order if there is no national safety?)